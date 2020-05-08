【和你sing】浸大記者ifc涉公眾地方行為不檢被捕　另9男女被票控

今日（8 日）1時許，有市民發起「中環和你Sing」活動，約數十名市民ifc商場中庭大合唱《願榮光歸香港》及叫口號，大批警員隨即到商場警告市民違反限聚令，約百名警察其後在中庭位置拉起橙色膠帶驅散市民。驅散過程中，警方一度施放胡椒噴劑，另有1名穿白衫、手持相機的男子被截查，男子聲稱是記者，但其後警方將其制服，並帶到後樓梯。 現場消息指，該名白衫男子為浸大編委記者鄧澤旻，警員以「公眾地方行為不檢」將其拘捕，並將他帶上警車。

浸大編委鄧澤旻於去年11月3日在太古城中心被捕。（資料圖片）

警方表示，下午1時許有大批人士在ifc商場聚集，其後接獲999求助，警方到場向聚集人士作出警告，並驅散及截停搜查在場人士。其間，警方打算向1名21歲男子截查時，對方拒絕，並在現場大聲叫囂，該名男子涉嫌「在公眾地方行為不檢」被捕。另外，由於大批人士包圍警務人員，警員警告無效後曾使用胡椒噴劑。

警方指，在場人士違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），於是向6男3女，年齡介乎17歲至63歲，發出定額罰款通知書。

浸大編委記者鄧澤旻已是第２次在採訪期間被捕。去年11月3日，鄧澤旻在太古城中心採訪，亦被警方以「公眾地方行為不檢」拘捕，之後他獲准保釋，但需定期到警署報到。鄧澤旻曾接受訪問指，當時有佩戴記者證及進行合法採訪，沒有示威舉止，只是拍攝警員由行人天橋衝入太古城廣場，但警員突然衝向他，將他推到牆角。他已即時表明自己是浸大編委記者的身份，又將記者證高舉於額頭位置，讓警員可以清晰看見，惟警員並無理會。

同年11月12日，網民發起「破曉行動」，示威者清晨堵塞香港主要幹道。當日中文大學下午爆發衝突，防暴警與示威學生對峙，至下午3時，校方與警方談判破裂。警方施放多次的催淚彈，並向校園內推進。當時鄧澤旻亦有在場採訪，亦有戴上面罩，但面罩懷疑被彈殼射中，導致其眼部受傷流血。有片段顯示，他當場掩眼嚎哭叫喊﹕「好痛呀！」事後被送往威爾斯醫院治理。