石仔嶺安老院院友提司法覆核　要求停賣地阻第一期清拆工程

古洞北石仔嶺花園受新界東北發展影響，6月30日第一期清拆限期將至，但受新冠肺炎疫情影響，加上院友安置困難，男院友丘龍生今（11日）就政府未能兌現「無縫交接」的承諾提出司法覆核，期望能停止石仔嶺花園第一期清拆工程，待新大樓2023年落成後集體搬遷；另外尋求擱置發展局將第一期清拆範圍納入2020年賣地表計劃的決定。

受第一期清拆計劃影響的150名長者，在6月30日前便要遷出。（資料圖片）

為推展古洞北新發展區計劃，政府將分2期清拆位於石仔嶺花園的15所私營安老院舍，第一期清拆限期為6月30日。石仔嶺院友丘龍生受第一期清拆影響，今天（11日）到高等法院提請緊急司法覆核，指出政府有違當年「無縫交接」的承諾，150名院友需要在3年內搬遷兩次，面對環境變動和人事適應的困難。



他向法院尋求擱置發展局將石仔嶺第一期清拆範圍納入2020年賣地表計劃，另外停止第一期清拆工程，待新綜合大樓於2023年落成後集體搬入新大樓，做到真正「無縫交接」。協助院友的立法會議員張超雄質疑，政府急於清拆第一期範圍為賣地作私人發展，2023年新大樓建成前長者需居於地盤旁邊，身心深受影響，「老人家咁搬法，真係可能會死㗎。」他呼籲政府尊重長者，先安置後清拆。

男院友丘龍生（左）就政府未能兌現「無縫交接」的承諾提出司法覆核，期望能停止石仔嶺花園第一期清拆工程，待新大樓2023年落成後集體搬遷；另外尋求擱置發展局將第一期清拆範圍納入2020年賣地表計劃的決定。（鄧詠中攝）

社會福利署早前表示受第一期清拆影響150名住客獲確認資格，可在綜合大樓2023年啟用後入住其內的安老院。署方安排不受第一期清拆影響的院舍（即第二期範圍內）的現有空置床位，並將第3座改裝為安老院所新增的宿位，以及其他安老院計劃增加的床位，預計將有足夠宿位讓受影響的150名住客入住。

不過有安老院經營者解釋，第3座樓高兩層，受《殘疾人士院舍條例》規定沒有升降機不能經營樓上院舍，所以即使政府安排原本貨倉用途的第3座作為過渡，實際上只能在第3座地下提供24個宿位，質疑無法全數安置150名院友。