土瓜灣光頭佬毀膠箱疑偷糭　76歲老闆阻止被打傷﹕條氣唔順！

土瓜灣今凌晨有光頭漢擊穿膠箱圖偷糭，76歲姓張貨主喝止遭打傷。現場閉路電視拍下事發經過，3男2女行經下鄉道28號一間糧食店對開時，其中1名光頭漢擊穿載糭發泡膠箱，張伯與對方發生口角，光頭佬衝前疑向張伯施襲，其後由同行友人拖走。張伯則以手掩額負傷離去，事後送院治理。 張伯的額頭縫3針，今日繼續擺檔。他雖然勞碌整夜仍中氣十足，憶述事件時忿忿不平，不滿施襲者欺負他年老，「我今年80歲，人哋想打我容咩易呢？如果（我）後生，我打死佢呀！」他指不會被嚇怕，在港60年歷盡風浪，多年前開找換店更曾被劫10多萬元，「我哋向香港成60年，幾惡嘅人都見過。今時今日畀人哋咁做，我覺得條氣好唔順。」

張伯的右額受傷。（魯嘉裕攝）

根據閉路電視片段可見，當時有3男2女行經置放貨物的行人路，其中1名光頭漢停下，以手肘撃穿1個發泡膠箱頂，繼而翻找發泡膠箱，疑欲偷竊。76歲張伯在遠處見狀，上前喝止，與對方口角幾句後，檢查發泡膠箱，張伯之後走離現場。而光頭漢看似情緒激動，同行友人嘗試勸喻，惟他未有理會，疑走向張伯施襲。光頭漢之後被同行男友人帶走，張伯以左手掩住額頭，疑已受傷流血。

閉路電視片段逐格睇﹕

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76歲的張伯額頭受傷縫了3針，今日已回下鄉道的檔口開工。他指從事賣糭40多年，租用下鄉道一間燒臘店外的檔口也30多年，主要賣稯及雲吞，亦從事批發。糭子在香港製造，共約30箱，約2160個糭，成本價3萬元，售價總值4萬元。

他憶述事件指，凌晨約1時50分，他發現一批男女出入大廈2至3次，形跡可疑。他當時已起疑心。至2時05分，工場將糭運至糧食店外，張伯遂下樓收貨，準備將部分貨物搬上貨車，其餘帶回家中，赫見1名光頭男子擊毀裝糭的發泡膠箱，企圖偷糭，張伯見狀即喝罵﹕「你做咩偷我啲嘢呀？」對方即揮拳而至，張伯額頭受傷，施襲男自稱﹕「我叫阿德！」然後他被同行男女帶離現場。張伯報警及送院。他指不認識犯人，但相信再見到他們時會認得。「我今年80歲，掛名真係80歲，人哋想打我容咩易呢？一個後生仔都打贏我啦！」並指如果自己年輕，必定不會敗給對方。

張伯沒被嚇怕 直言﹕有咩未見過！

對於被惡煞襲擊，日後會否擔心凌晨收貨時的個人安全，張伯未被嚇怕，稱﹕「我哋向香港成60年，幾惡嘅人都見過。我哋有咩未見過，咩都見過，幾陰公，今時今日畀人哋咁做，我覺得條氣好唔順。」他指並非首次遇到賊匪，11年前他在附近開設找換店，有7至8名賊人埋身割爛他的袋，劫去10多萬元，幸當時未有受傷。

年屆七十，張伯仍每日奔波勞碌，但未有向家人說遇襲一事。張伯的3名子女全部大學畢業，二子為牙醫、孻女是大學教師，女兒看到新聞後曾聯絡他關心情況。

周二（12日）凌晨3時許，警方接獲報案，指有男子突然觸碰置放於下鄉道28號一間糧食店對開的發泡膠箱貨物。姓張（76歲）男物主見狀，疑有人圖謀不軌，立即喝止，雙方發生口角，期間張翁遭圍毆受傷，對方人等隨即逃去。警方將案件暫列「襲擊致造成實際身體傷害」處理，現正調查事件。張翁頭部受傷，事後被送往伊利沙伯醫院治理，其貨物未有損失。