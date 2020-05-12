機場軍裝警涉「私吞」市民報失銀包　警查15個月後落案控盜竊

駐守機場警區1名軍裝警員去年涉「私吞」失物被捕，警方調查15個月後，今（12日）正式落案檢控。該名26歲警員去年2月駐守機場客運大樓的報案中心時，有市民拾來一個內有約5萬元現金的銀包，他疑未有按正常程序「落簿」，更疑將銀包佔為己有。他落更後，失物主人到報案中心領取失物，接班警員發現未有相關紀錄，最終東窗事發。該名警員被拘捕，之後獲准保釋候查。相隔15個月後，警方今日（12日）正式落案檢控他一項「盜竊」罪，明日（13日）在沙田裁判法院提堂。

案發於去年2月13日晚上約10時，1名31歲姓楊本地女子於機場拾獲一個內有約5萬元現金的銀包，並把該銀包交到機場客運大樓的報案中心，由當值警務人員處理有關財物。據悉，當時當值的警員未有按正常程序將失物登記。

當晚約11時15分，失物主人到該個報案中心認領有關財物，接班的當值人員發現未有相關紀錄，懷疑財物被盜去。警方經初步調查後，於翌日凌晨約2時50分，在機場警區拘捕1名26歲姓馮警務人員涉嫌「盜竊」。案件交由新界南總區重案組跟進，被捕警員事後獲准保釋候查。經近15個月調查後，警方正式落案檢控他一項「盜竊」罪，案件將於明日（13日）在沙田裁判法院提堂。