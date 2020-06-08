修例風波一周年｜深水埗午夜墟小販　難忘鬼節催淚煙圍攻一刻

去年政府提出《逃犯條例》修訂引起軒然大波，6月開始遊行示威活動遍地開花、警民衝突逐漸成為常態，全港多區都曾受催淚彈洗禮，而舊樓林立、低下階層聚居的深水埗區亦多次成為「戰場」，衝突還往往延續到凌晨時份。對於該區的午夜墟小販來說，最難忘必然是去年8月14日，即農曆七月十四盂蘭節（鬼節）一役，當晚有網民在深水埗發起燒衣活動，逾百示威者一度佔據欽州街多條行車線，警方多次舉黑旗及橙旗後，防暴警察其後在區內施放多枚催淚彈驅散示威者，小販都經歷驚心動魄的一夜。 「我記得嗰日係（農曆）七月十四，周圍好多人燒衣，突然幾聲『砰、砰』聲，好大聲！之後眼前全部白煙，我以為撞鬼呀！」年逾70歲的愛姐在桂林街附近擺檔20多年，去年鬼節沒有撞鬼，但對她來說卻是最驚慄的鬼節，至今提起仍心有餘悸。

「我記得嗰日係（農曆）七月十四，周圍好多人燒衣，突然幾聲『砰、砰』聲，好大聲！之後眼前全部白煙，我以為撞鬼呀！」愛姐提起去年衝突情況，至今仍心有餘悸。（余俊亮攝）

深水埗俗稱「北河四街」（北河街、基隆街、大南街及桂林街）一帶，店舖入夜關舖後，午夜墟的地攤小販拉着各式各樣的貨物到街上擺賣。愛姐每晚都帶着2隻愛犬小雲及小吉到來擺檔，風雨不改。她經歷過食環署人員清場、多次掃蕩，至去年首次受到催淚彈洗禮，4枚催淚彈曾落在其檔口，險燒着她的貨物，她慌忙帶着愛犬逃生。

愛姐深刻記得當晚是農曆七月十四日，其檔口附近街道不見有示威者聚集，「突然幾聲『砰、砰』聲，好大聲！之後眼前全部白煙，我以為撞鬼呀！」一瞬間刺鼻的氣味攻鼻、眼水不斷流，她還未及了解眼前情況，只好帶着愛犬慌忙衝出白煙逃生。「又咳、又係咁流口水眼水，之後有啲後生仔同街坊幫我哋洗眼」。她指警方是在毫無警告的情況下接連施放多次催淚彈，「附近唔見有人示威，都係得啲人擺檔、睇嘢」。愛犬小雲及小吉在事件中感到不適，數天未有進食，令愛姐憂心不已，幸最終並無大礙。

小販棄貨逃走：命仔緊要！

另1名午夜墟小販喬姐表示，擺檔期間曾經歷過警方2次施放催淚彈。有其他小販吸入催淚彈後嚴重不適而需要留院；亦有小販在警方驅散行動後徹夜難眠。喬姐指由於事出突然，當時情況混亂，小販赫見催淚彈後紛紛棄貨逃走，「執都執唔切，一路跑啲貨一路跌，個個都好驚！」。她續指，警方接連放催淚彈，街上白茫茫一片，伸手不見五指，她亦只好執拾少部分貨物後逃離現場，「餐廳都即刻拉晒閘，梗係快啲跑走啦。三分之二嘅貨無拎走，都蝕咗千幾二千蚊，不過無計啦，命仔緊要呀！」。

小販在催淚煙飄散後都返回檔口附近，冀能拾回較完整的貨物。惟經歷過「走鬼」一役，以往推2車貨物開檔的喬姐，已改為只推1車貨物擺檔，「有咩事要走都可以成車咁推走，唔使蝕咁多」。喬姐稱，當時現場主要都是老弱婦孺，大家都要紛紛「走難」，她大呻無奈，又形容走避時險象環生，有人仆倒受傷，需由其他人扶起，情況遴迍(慣常寫法「論盡」)。

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午夜墟除了有巿民到來「尋寶」外，食環署人員亦是「常客」。他們常到區內清場，又會到附近監視情況，小販為了免被票控，過往只好押後開檔時間。不過，喬姐及愛姐均表示，在反修例運動期間，並無見到食環署人員在午夜墟一帶出現。

去年反修例衝突期間，深水埗區有多次包括包圍警署等示威活動，警方亦多次在區內驅散示威者。關注綜援低收入聯盟幹事李大成透露，由於警方驅散範圍廣，午夜墟市的小販必定「硬食」，如常開檔的小販至少已經歷３次類似事件，他亦曾聯同其他同工到區內協助小販執拾。他指有小販表示事發時附近不見有示威者，料不到警方會突然無間斷式施放催淚彈，未執拾好已遭波及。

網民發起「燒衣晚會」 警放催淚彈驅散

去年8月14日，即農曆七月十四日盂蘭節晚上，有網民發起於「深水埗激光燒衣積陰德祈福晚會」，當晚有示威者聚集於深水埗警署對面馬路燒街衣，其間有人不斷用鐳射光照向警署。至晚上9時許，警方開始施放多枚催淚彈驅散群眾，欽州街、荔枝角道、基隆街等多處出現催淚煙，不過有街坊指，警方施放催淚彈時，大部分示威者已散去，但催淚彈卻波及街坊及午夜墟的地攤小販。

事發翌日，即8月15日，深水埗警區指揮官何啟軒在下午4時的警察記者會上表示，相信現場指揮官「一定係睇到有一個所謂的Threat（威脅）喺前面」，才以催淚彈去驅散群眾，又強調不會在沒有目標下使用武器，但他未有補充當時有何目標。