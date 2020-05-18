太古城工程承建商被指欠薪逾$80萬　近20工人靜坐追討

鰂魚涌太古城外牆工程承建商被指拖欠薪金逾80萬元。今（18）午近20名工友到屋苑靜坐追薪，他們表示，前日仍如常開工，惟今早上班無法拍卡進入地盤，公司已安排另一批工人開工，突遭變相解僱，更遭拖欠數月薪酬，有工人欠薪達8萬元。有工友說：「有同事租都冇得交，被業主趕出嚟！」

擔任雜工的姓李工人（右二）稱，被拖欠逾4萬薪金。（蔡正邦攝）

下午2時，近20名工友於太古城靜坐。姓李工友表示，他們是太古城11、12、14座外牆維修工程工人，今早如常上班，卻發現地盤已更換拍卡機，一眾工友無法報到上班，同時另一批工人接替他們的工作。

李又稱，自本年1月開始在宏勝建築工作，在該地盤擔任雜工，日薪1,200元，月入逾2萬元，前日仍如常上班。他稱，自己遭拖欠4及5月薪酬，合共逾4萬元。他是家中經濟之柱，照顧年老母親及一對年幼子女，並無積蓄，今日突然「失業」感到徬徨，「依家最緊要係解決咗欠薪先」。

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李續稱，公司自去年底11月開始有欠薪情況，工友「冇糧出」或「出唔齊」，惟因經濟低迷，「有出就算」，目前仍有部分人被拖欠3、4個月薪酬，「有同事租都冇得交，被業主趕出嚟，冇地方住！」

另一名工人稱，他們一向由三判出糧，他被拖欠3至5月共約8萬元薪金，工程初期約6、70人上班，因欠薪問題，1月已有10多名工友離開，至今餘約20人，他估計所有工友合共遭拖欠最少80萬元。該名工人說，三判「匯新」上周四稱本周二會出糧，及至前日稱「冇糧出」，着工友自行與二判「秋茂」商討，有指大判宏勝建築稱「三判冇做」，經理與他們「對數」，記錄欠薪情況，記錄後，前往勞工處登記，會墊支出糧。