加埋204歲　夜盜天水圍士多6箱香煙現金　耆英爆竊3人組落網

3名年齡加埋204歲的「耆英爆竊黨」，周一（18日）凌晨撬閘闖入天水圍天華路1間士多， 盜走總值約18萬香煙及4萬多元現金，警方調查後， 拘捕3名介乎62至76歲男子，分別涉嫌爆竊及處理贓物罪， 通宵扣查。

遇竊士多「人和食品」，閉路電視拍攝到1名頭戴鴨舌帽、有背囊的賊人，於當日凌晨2時闖入店舖，先搬走香煙，然後以螺絲批撬開收銀機偷走現金。警方指周一（18日）凌晨約4時，有市民目睹2名形跡可疑的男子，於天水圍天晴邨1店舖外搬走貨物，於是通知保安報警。警員到場時，見店舖鐵閘被撬毀，東主經點算後發現有6箱共3千包，總值約18萬的香煙及約4.5萬元現金不翼而飛。

警方根據目擊市民資料，並翻查現場閉路電視，懷疑是1個「長者爆竊黨」所為，成員有3人，分別負責踩線、爆竊及轉售贓物。警方追查後鎖定3名目標男子，於周一至今日於天水圍及油塘以爆竊罪拘捕兩名66歲及76歲男子，及以處理贓物罪拘捕一名62歲男子，3人正被扣查。警員並檢獲部分贓物及相信為轉售贓物的現金。

警方指元朗警區一直重視警民關係，是次成功破案有賴市民向警方提供有用資訊，元朗警區會繼續與市民合作，打擊區內罪行。