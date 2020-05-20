警西九龍打擊違規學車　發98張交通傳票

西九龍總區交通部執行及管制組特遣隊及九龍城警區交通隊聯同運輸署，今日（20日）在西九龍總區打擊「違法學習駕駛」行為，主要針對無牌教車、非學車時間學車、在禁止學習駕駛的禁區內駕駛及學車時無掛學字牌等違規行為，共發出98張交通傳票及2張定額罰款通知書。

警方在西九龍熱門學車地點一帶觀察，截查32架車輛，並向違規駕駛教師及學習駕駛人士進行票控，共發出98張交通傳票及2張定額罰款通知書，當中涉及非學車時間學車、在禁止學習駕駛的禁區內駕駛、學車時無掛學字牌、學車時沒有攜帶駕駛執照等違例事項。

警方提醒各學習駕駛人士，除非在學習駕駛電單車或進行駕駛考試時，所有學習駕駛人士必須由持有相同車種執照的駕駛教師陪同駕駛，否則學習駕駛人士除了違反學習駕駛執照條件外，更可能干犯使用汽車時無第三者保險，可處罰款1萬元及監禁12個月。學習駕駛人士應向駕駛教師確認其駕駛教師執照，以避免誤墮法網。另外無牌駕駛教師亦可能面對刑事檢控。

警方指與運輸署重視涉及學習駕駛車輛之違例，並會繼續打擊相關罪行，呼籲駕駛教師應以身作則、切勿以身試法，以保障學習駕駛人士及其他道路使用者的安全。