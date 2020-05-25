找換店職員報稱長沙灣工廈遇劫　遭賊人推落樓梯暈厥失款210萬元

長沙灣發生離奇百萬劫案。今（25日）晚約7時38分，1名找換店姓馮（30歲）男職員報案稱，在青山道489號香港工業中心B座樓梯，被人從後推跌暈倒，醒來後發現黑色袋被打開，散落部分鈔票，約210萬元現金遭掠走。 案發個多小時後，警方始接獲報案，趕至現場調查，男職員無表面傷痕，拒絕送院治理，與東主在場協助調查事件。警方將案件暫列「行劫」處理，深水埗警區刑事調查隊已接手跟進。

男子（背向鏡頭者）報稱在香港工業中心遭人推落樓梯，失去210萬元現金。（林振華攝）

現場消息指，遇劫男子任職於觀塘一間找換店，受僱逾年。接近傍晚時分，他偕同東主從店舖提取近200萬元現金，準備到多處地方收錢，然後到尖沙咀1間找換店交收。

據報，晩上約6時，東主駕駛私家車，載同該職員抵達香港工業中心B座對開，着職員自行到樓上1間時裝店收錢。職員遂孭着裝有大量現金的黑色袋獨自上樓，收取逾170萬元後，沿樓梯離開。有人報稱離開時，在梯間遭人從後襲擊並推落樓梯，受傷暈倒。約15分鐘後醒來，職員發現黑色袋遭打開丟在地上，部分鈔票散落一地，而自找換店提取、一疊疊整齊的現金則被掠走。

職員隨即落樓通知東主，惟因該處無法停泊車輛，東主遂將私家車開往九龍廣場停泊後，返回現場了解情況，並於晩上7時38分報案。

現場消息又指，警方翻看閉路電視，發現職員曾到時裝店收錢，逗留約5分鐘，但暫未發現有可疑人離開香港工業中心。據知職員無明顯傷勢，遂毋需送院。案件交由刑事調查隊跟進。