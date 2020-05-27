【珍惜生命】飛行服務隊職員青馬大橋跳海失蹤　救援隊海陸空搜索

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26日晚上10時許，有青嶼幹線職員發現，1輛銀色私家車，停泊在青馬大橋往機場方向橋面慢線，但司機不知所終。職員翻查閉路電視後，發現較早時有1名男子在橋面躍下海中，立即報案。
消防、救護、海事處及警方等救援人員，在青馬大橋底下一帶的海面搜索；部份救援人員在橋面開射燈照向海面；而飛行服務隊直升機亦加入，在大橋附近低空搜尋，惟至今仍未有發現，據知墮海男子姓梁 （31歲），搜救行動仍在繼續。
1輛黑色私家車事後抵達現場，相信是事主的兄長到場了解情況。據悉，事主未婚，近日曾向家人透露「唔開心」，但現場並無留下遺書。現場所見，涉事私家車及其兄長的私家車上，均貼有政府飛行服務隊的泊車證。據知，失蹤事主為飛行服務隊職員，其兄長為紀律部隊人員。
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飛行服務隊直升機低空盤旋搜索。(Flightradar24圖片)