黑幫同門爭女　金雞廣場圍毆案　15歲少年需切除脾臟

旺角洗衣街39號金雞廣場本月中發生傷人案，1名15歲少年遭5名男子圍毆，其間有人用滅火筒狂扑頭，少年被打至重傷昏迷送院，至今已留醫第13日。據悉，少年因脾臟被打至嚴重爆裂，需要整個切除。消息指，傷者為一名中二學生，與施襲者均屬黑幫和勝和成員，疑因「爭女」而爆發同門兄弟打鬥事件。現時案件交由旺角警區反三合會行動組人員跟進，據悉，警方已掌握案中目標人物，正追緝兇徒歸案。 急症科專科醫生李家興表示，脾臟是免疫系統的一部分，是一個重要器官用以抵抗細菌，若切除脾臟，免疫力會下降，某些情況下較容易受到感染，如肺炎球菌感染等。李醫生稱，日後為免受到某些細菌攻擊，病人或需要注射疫苗，如肺炎球菌疫苗。

白衣男雙手舉起身旁的滅火筒，向少年頭部施襲。（網上片段截圖 ）

《香港01》記者今（28日）早前往涉事遊戲中心了解，店門前便放有「關二哥」神台，有職員稱事發時已下班，是事後有警員到場調查及翻看閉路電視才得知事件，他又指，過往不時有人在機舖內發生爭執，惟多數於晚上發生。

15歲傷者姓林，目前仍在伊利沙伯醫院留醫，為黑幫和勝和成員。事發當日（5月16日）他在金雞廣場1間遊戲機中心內，突然間有一群男子衝入店內，隨手拿起店內的滅火筒及「小心地滑」警告膠牌狂扑，林姓少年陷入昏迷，直至有人喝令停手，5名施襲者才離開。

警方表示，本月16日晚上21時48分，接獲洗衣街39號一遊戲機中心職員報案，指1名男子倒卧地上。警員到場，初步調查少年懷疑曾被多名男子以硬物襲擊，受傷陷入昏迷，送院治理。案件列傷人，交由旺角警區反三合會行動組人員跟進。