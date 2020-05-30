警新界北總區防爆竊案　與社區合作助舊式低設防大廈免費裝CCTV

警方新界北總區防止罪案辦公室早於2018年4月，聯同元朗、屯門、大埔及邊界警區撲滅罪行委員會展開「衛北計劃」( Project North-i)，鼓勵及資助區內設有業主立案法團的舊式低設防大廈免費安裝閉路電視系統，以提升住宅大廈的保安水平，以及防止罪案。警方表示，根據警方罪案數字統計，安裝系統後，參與計劃的大廈並沒有爆竊案件發生，住戶亦覺得出入較以往安全。

為加強住宅大廈保安，預防爆竊案件及協助警方偵查罪案，「衛北計劃」為區內設有業主立案法團的舊式低設防大廈免費安裝閉路電視系統。計劃第一階段合共為11幢大廈安裝17套閉路電視系統，安裝工程於去年3月底完成。有關計劃成效不俗，安裝閉路電視系統的大廈沒有發生爆竊案，處所保安即時提升，住戶出入處所亦較以往感到安全。此外，系統裝置超過1年，運作仍非常暢順，並無任何維修報告。計劃第二階段亦於去年4月展開，並在今年4月完成。

警方指計劃得到居民歡迎，在物色合適樓宇期間，其中1幢樓宇業主立案法團的主席已80多歲，居住在沒有電梯的舊式樓宇6樓，他得知推行此計劃時感開心，並於收到邀請信的翌日，親身前往警署遞交邀請信回條。雖然警方稱毋須親身遞信，但該主席表示希望表達誠意及希望被選作受惠大廈。

新界北總區指揮官麥展豪亦於今年5月19日就計劃進行簡報會，以加強與計劃各持份者的溝通，答謝他們對計劃的支持，為計劃的下個階段作準備。