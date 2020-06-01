【珍惜生命】馬鞍山中五男生校園堕樓亡　校方啟動危機處理小組

今日（1日）清晨6時許，馬鞍山恆光街香港中國婦女會馮堯敬紀念中學有發生有人墮樓事件，附近住客發現1名身穿校服的男學生倒卧學校操場，於是報警。救護員接報趕到，發現男傷者重傷昏迷，隨即將他急送威爾斯親王醫院搶救，惜延至上午8時許不治，警方將案件列作「有人從高處墮下」。 事發後，校方啟動危機處理小組。據了解，死者為17歲中五男生，為前學生會會長，事後警方在現場找到一本關於穿梭時空的小說，初步相信為事主遺下。

馬鞍山1間中學有男生疑從高處墮下，倒臥學校操場送院亡，警員到場調查。

警方上午6時許接獲附近居民報案，指發現男生倒卧於學校地面，懷疑他從高處墮下。警方接報到場調查，男生昏迷被送往威爾斯親王醫院搶救，其後被證實死亡。警方於現場沒有檢獲遺書，初步調查相信死者從學校天台墮下，事件沒有可疑，死者死因有待驗屍後確定。

據了解死者為17歲中五男生，家中獨子，3年前患讀寫障礙，曾任學生會會長，亦曾參與機械人競賽。警方在現場找到1本關於時空穿越的故事書，初步相信為死者遺下。

事發的中學今日發通告交代事件，證實該校1名學生於今日不幸逝世，全校師生深感惋惜和難過。通告中稱，學校已即時啟動「危機處理小組」，由教育心理學家、校內教師及社工，為全校師生提供情緒支援，並跟進需特別關注的學生情緒。校長及相關教師已聯络學生的家長，基於家長強烈要求學校保障該生的私隱，以減少家屬的傷痛。該校予以尊重，並繼續為該家庭提供適切的協助。

學校呼籲家長在未來數天多留意子女的表現，多聆聽他們的傾訴，讓他們說出自己的感受，並給予適切的安慰及勸勉，同時，亦請家長多與子女溝通、了解及明白他們的需要。如有需要，可致電輔導主任或學校社工，學校將盡力協助。

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醫院管理局精神健康專線：24667350

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