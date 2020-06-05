【珍惜生命】葵涌男子救援人員眼前躍下　中氣墊反彈墮地傷重不治

今（5日）下午4時許，葵涌和宜合道192號誼發大廈發生有人危站高處後墮樓身亡事件。事發時，1名身穿白色上衣、深色長褲男子爬出大廈天台圍欄外危站，警方及消防員到場，於地面張開救生氣墊，並到天台嘗試營救。現場一段和宜合道來回線一度封閉。惟男子在救援人員眼前躍下，昏迷送往仁濟醫院搶救，其後證實不治。現場遺下懷疑屬死者的1隻鞋及1條頸鏈。

現場消息指，死者年約30多歲，警員及消防員大天台上曾與他傾談，嘗試開解他及伺機營救，惟其後男子突然縱身躍下，跌中消防氣墊後反彈墮地，最終身亡。警方現正調查案件，暫未清楚死者尋死原因。

死者危站期間，有網民於對面大廈位置直播拍攝，曾多次向危站男子大叫「唔好跳呀」等，該短片事後已刪除。有網民留言批評拍片者於片段中態度輕佻，曾低聲傳出笑聲，批評他「冷血」。