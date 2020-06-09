受傷貓頭鷹闖機場路　警路旁救回送嘉道理　愛協：屬本港少見品種

今日（9日）早上約6時，警方接獲市民報案指，途經機場路時發現路旁有1隻貓頭鷹，牠疑似受傷。機場警區人員經一輪搜索後，於早上約7時發現該隻貓頭鷹，警員立即通知機場管理局及愛協人員到場。其間，警員及機管局人員在現場守護，以免貓頭鷹誤闖馬路進一步受傷。 至早上10時許，貓頭鷹被送至嘉道理農場作進一步檢查。警方呼籲，如市民發現任何懷疑動物受傷、懷疑虐待動物事件，請通知警方或致電2711-1000予愛護動物協會緊急熱線。愛護動物協會發言人指，該隻受傷貓頭鷹為鵰鴞 （Eurasian eagle-owl），屬於本港較為少見的貓頭鷹品種。

愛護動物協會發言人指，該隻受傷貓頭鷹為鵰鴞 （Eurasian eagle-owl），屬於本港較為少見的貓頭鷹品種。（愛協提供圖片）

受傷貓頭鷹為鵰鴞 屬本港較為少見品種

愛護動物協會發言人指，今日早上7時20分，愛協接獲警方通知指，於機場路發現一隻懷疑受傷的貓頭鷹，要求愛協督察派員協助。由於，愛協督察團隊正在處理其他緊急拯救個案，未能即時趕赴現場，幸好警方及機場職員留守現場看顧該貓頭鷹。1個多小時後，愛協督察趕抵現場，將懷疑受傷貓頭鷹救起，並隨即將牠送往嘉道理交由專家治理。

愛協指，該隻受傷貓頭鷹為鵰鴞（Eurasian eagle-owl），屬於本港較為少見的貓頭鷹品種。愛協呼籲市民，如發現懷疑受傷或未能飛起的貓頭鷹，可以致電愛協24小時拯救熱線2711-1000，讓愛協督察協助處理。過往不少獲救的貓頭鷹經由嘉道理專家治療後都能夠重回大自然，希望市民能好好保護野生動物。

2018年赤柱現受傷鵰鴞

早於2018年，赤柱體育館曾發現受傷鵰鴞，當時牠飛入赤柱體育館，並且躺臥地面。當時職員用告示牌遮掩鵰鴞身軀，其後漁護署人員將牠帶走，並送至嘉道理農場檢驗。

據資料顯示，鵰鴞屬於罕見留鳥，於香港廣泛分布，屬於鴟鴞科。牠披著白色羽毛的雙腿和強大的爪子，是體形最大的鴞形目鳥類，體長可長達80厘米或以上。另外鵰鴞喜歡於岩石和懸崖出沒，也曾在開揚的山坡上被發現。牠的學名Bubo bubo源自牠低沉、有迴響像「bu-oh-oh” 的叫聲」。