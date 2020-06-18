警拘駕假牌貨車盜竊男子　趁司機送貨偷兩車共$43萬電子零件　

警方昨（17日）拘捕1名35歲男子，涉嫌2宗車輛盜竊﹑行使虛假文書及藏有工具可作非法用途。涉案男子在6月11日和16日兩度在觀塘工業區盜取貨車內，總值43萬的電子零件，現正被拘查。另外1名男疑犯仍然在途，警方呼籲任何人如在事發當日下午發現可疑人士和車輛，請立即聯絡觀塘警區刑事調查隊，致電3661 0585。

賊人乘貨車無人看管之時，打開貨車尾板盜取貨物並轉移到1輛懐疑使用假車牌的5.5頓密斗貨車。（鄧栢良攝）

觀塘警區刑事調查第五隊偵緝督察吳銘鋒稱，6月11日和6月16日接獲2宗車內盜竊案，被盜竊的貨車分別停泊在開源道14號1座工業大廈的停車場和鴻圖道1號1座工業大廈的停車場，賊人乘貨車無人看管之時，打開貨車尾板盜取貨物，並轉移到1輛懐疑使用假車牌的5.5頓密斗貨車。警方經深入調查及翻查閉路電視後，鎖定其中1名疑犯，並在昨日上午在天水圍一公共屋邨內進行埋伏，拘捕該名35歲報稱運輸工人的男子。另外1名疑犯則仍然在逃。

觀塘警區刑事總督察（調查）何彥鋒呼籲，如有任何公眾人士在6月11日和6月16日下午在開源道14號1座工業大廈和鴻圖道1號1座工業大廈發現可疑車輛和人士，請致電3661 0585，聯絡觀塘警區刑事調查隊。