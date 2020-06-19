跑馬地「街霸」｜2男疑泊車問題爆衝突　的士司機被打至眼鏡飛脫

跑馬地街頭上演真人版「街霸」！昨日（18日）網上瘋傳一段打鬥短片，1名的士司機與1名中年漢，疑因泊車問題爆發罵戰，雙方在電車總站外的黃泥涌道，粗口橫飛、你推我撞。舌戰怒火終化為干戈，中年漢怒極施展「右勾拳」，將的士司機眼鏡打至飛脫，繼而將對方按頸撳地、扯脫上衣。片中的士司機未有還擊，但捱打後依然詞鋒銳利，雙方繼續針鋒相對。 警方證實，案件發生於前日（17日）下午，但涉案2名男子，事後均不作追究，案件列作「糾紛」處理。

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相關片段長超過5分鐘，昨日在多個網上群組瘋傳。片中開首已見1名的士司機與1名中年光頭漢，怒目相對、粗口橫飛。其中的士司機態度兇惡稱：「郁手郁腳吖嘛，慢慢玩，大把時間同你玩！」中年漢亦怒氣沖沖，反斥對方不應不由分說便以粗口辱罵。除2人外，拍片者亦出言指責該的士司機，「佢（的士司機）埋嚟兇我先㗎，掂X到我㗎喇！報咗警㗎喇，唔好走住呀！」

2人其後互相指罵，的士司機欲返回其車旁時，更用臀部撞開中年漢。雙方舌戰隨即極速升溫，並在的士車頭瘋狂對罵，的士司機稱：「你再掂落我㗎車度吖！」中年漢口叼香煙反問：「咁點呀？」的士司機怒吼：「架車我嘅，而家我話畀你聽，你唔好X掂！」2人幾乎面貼面對峙3秒，的士司機出手拍走中年漢口中的香煙。

中年漢登時怒火中燒，使出「右勾拳」朝對方左面打去，的士司機猝不及防，眼鏡被打至飛脫，再被扯着上衣，連打頭部5拳。中年漢餘氣未消，繼而膝毆對方，再將其拉跌落地，從後按着其頸「制服」，過程期間中年漢不斷高呼：「你唔好郁手呀，阿SIR嚟喇，唔好郁手呀靚仔！」的士司機狀似無力還擊，頻呼：「放手呀！縮手！」

持續約20秒的激戰後，中年漢將的士司機拉向附近另1私家車車旁，該車司機恐座駕受損，一度落車着2人走開，中年漢向對方稱：「我都想行開呀！我點知你（的士司機）會唔會反抗呀！你咁X惡！」其後雙方繼續糾纏，的士司機上衣被扯脫，赤膊折返座駕，穿回衣服及戴回口罩，邊行邊向中年漢稱：「你死X緊，我話畀你聽！」並立即打電話。

拳戰雖告一段落，但2人舌戰未消，的士司機繼續兇神惡煞走向中年漢，怒稱：「夠膽你就打多嘢！打吖！」中年漢則伸手將其推開，不停重覆：「你唔好行咁埋呀警告你！保持距離！你再埋我度，我撳你落地下！」的士司機則手指指反駁：「嚇鬼呀！警乜X嘢告呀！你差佬呀X你老母！」

片段於網上瘋傳後，引起激烈迴響。有網民表示，認得涉事的士車牌，曾於葵涌天橋刻意切線，阻擋後方車輛，今年1月更曾「自炒」撞車，但不確定是否屬同一司機；亦有人認為動手的中年漢，亦須負上責任。

警方則證實接獲相關報案，案發於6月17日下午1時32分，涉案姓黃（34歲）的士司機，與1名姓楊（42歲）男子，因為泊車問題爭執。2人最後不作追究，警方將案件列作「糾紛」處理。