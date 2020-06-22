跑馬地「街霸」｜被毆的士司機親述前傳　警拘施襲中年惡漢

跑馬地街頭打鬥片段上周於網上瘋傳，1名的士司機與1名中年漢爆發口角，其後遭對方扯髮拳毆、膝撞。事主黃姓的士司機今日（22日）向《香港01》講述片段前傳，指當時中年漢往路邊拋建築物料，拋中的士，遂與對方理論。 案件原列「糾紛」，惟警方今表示，黃向警方提供進一步資料，指他在爭執期間被對方以手襲擊。警方上周五（19日）拘捕41歲姓楊男子，涉嫌「襲擊致造成身體傷害」。

黃姓的士司機向《香港01》講述片段前傳，事發當日中午他泊在上址黃泥涌道路邊等客。黃指，中年光頭漢及其同行者駕駛白色車駛至，由於路邊已無位置，白色車泊於電車路，有見阻礙交通，黃先生遂移動的士，好讓光頭漢有位置落貨。不過，光頭漢落貨將搭棚用的物料拋向路邊，其間拋中的士。黃先生於是向對方反映，反被指摘：「有冇揼花你部車呀？無花就得啦！」黃先生本已上車繼續等客，但與光頭漢同行的人不斷出言辱罵：「的士X！抵你坐喺度乞食！」

他於是落車理論，其間如片中所示撥開光頭漢煙支，稱：「佢用煙特登撩我個鼻，插落我鼻哥窿度。我都係撥開支煙，無還手。」警方到場調解。後來片段在網絡瘋傳，黃先生及其家人被「起底」，考慮清楚後決定報案追究。對於網上有人批評他態度囂張，黃表示：「就算態度囂張都唔會郁手郁腳，我係被人打，我要遭受起底，影響埋我屋企人。」他希望將爭執起因公開，還原事實。

有網民表示，認得涉事的士車牌，曾於葵涌天橋刻意切線，阻擋後方車輛。黃先生澄清事發於2018年7月28日，他並非涉事司機，而且據他了解，後車從元朗開始一直緊貼的士，網上片段經剪輯，未有反映真相。他承認今年1月曾「自炒」撞車，但當時沒有乘客，意外因跣胎所致。

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案件原列「糾紛」，今改「襲擊致造成身體傷害」。警方發言人今午表示，上周三接獲34歲姓黃的士司機報案，指他與一名41歲姓楊男子因泊車問題爭執。黃其後向警方提供進一步資料，指他在爭執期間被對方以手襲擊。他左胸、下顎及膝頭受傷，清醒送往律敦治醫院治理。案件交由灣仔警區刑事調查隊第八隊跟進，經調查後，上周五（19日）在旺角區拘捕楊。被捕男子已獲准保釋候查，需於七月中旬向警方報到。