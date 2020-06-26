抽血員戴反警飾物惹警員不滿　食衞局：嚴肅跟進

周二（23日）紅十字會在九龍灣輔警總部舉辦捐血活動，因1名抽血員佩戴反警飾物，引起捐血警員不滿，警方索取對方姓名不果，最終暫停捐血活動。醫管局表示，接獲投訴指當日一名員工的不恰當行為，如調查確定有員工行為有欠專業，會按醫院管理局人力資源程序嚴肅跟進。食衞局則表示，對於輸血服務中心職員有欠專業表示遺憾，已要求醫院管理局及輸血服務中心根據既定機制進行調查，嚴肅跟進事件。

香港紅十字會輸血服務中心發言人表示，輸血服務中心的日常運作及員工為醫管局直接管轄，醫管局接獲投訴，指當日一名員工的不恰當行為，令在場捐血人士感到不安，已就事件展開調查。有關活動最終提早結束，局方對事件感到遺憾。

醫管局重申，公立醫院醫護人員必須恪守一視同仁原則，為市民提供專業服務，假如調查確定有員工行為有欠專業，會按醫院管理局人力資源程序嚴肅跟進。醫管局感激社會上的熱心人士不斷支持捐血活動，並就是次事件致歉。

食衞局則表示，對於有輸血服務中心職員在輔警總部舉行的捐血活動上，行為有欠專業表示遺憾，已要求醫院管理局及輸血服務中心根據既定機制進行調查，嚴肅跟進事件，強調醫護人員必須時刻恪守一視同仁的原則，以專業態度提供服務。

食衞局又指，多年來，紀律部隊人員一直十分支持和積極參與輸血服務中心舉辦的捐血活動，以維持本港的血液穩定供應。對於紀律部隊人員捐血救人的精神表示衷心感謝，期望今次個別事件不會影響血液收集活動。