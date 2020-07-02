黃埔花園聖公會奉基千禧小學10歲女生墮樓　昏迷送院搶救不治

今日（2日）早上9時許，紅磡黃埔花園聖公會奉基千禧小學內，一名身穿校服的女童懷疑墮樓，倒臥在地上陷入昏迷，救護人員到場，女童由救護車送往伊利沙伯醫院搶救，其後被證實死亡。警方於現場沒有檢獲遺書，初步調查相信女童從學校一梯間墮下，事件沒有可疑，死因有待驗屍後確定。 據悉，女童今年就讀小四，事發前有如常上課。

女童送院時，救護人員為其進行心外壓急救。

警方於校內進行調查。（黃偉民攝）

學童校園墮樓事件偶有發生，6月8日，1名10歲小四女童被發現倒臥順天邨天暉樓地面，送院搶救後不治。6月7日，慈雲山沙田坳邨1名13歲中一男童墮樓不治。據了解2人均受學業困擾。

而6月1日，馬鞍山恆光街香港中國婦女會馮堯敬紀念中學發生墮樓事件，附近住客發現1名身穿校服的男學生倒卧學校操場，男傷者重傷昏迷，隨即將他急送威爾斯親王醫院搶救，惜搶救後不治。

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