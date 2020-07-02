屯門奪命火｜良景邨良萃樓同層毗鄰單位　2年2火警奪走2住客性命

今日凌晨發生致命火警的屯門良景邨良萃樓，肇事單位仍未解封，消防及警員到場調查，初步相信上址一部電動滑板車懷疑起火引致火警。單位仍傳出陣陣燒焦味，公共走廊牆身熏黑、地下滿佈積水。火警中約有200人疏散離開，有街坊憶述在睡夢中被警鐘驚醒，推開後樓梯門時發現充斥濃煙，惟眾人仍能處變不驚，有秩序地走火警。翻查資料顯示，前年1月，起火單位毗鄰一單位亦發生奪命火警，該單位女戶主身體多處燒傷死亡。死者丈夫李先生現時仍居住上址，他昨晚發現隔壁單位冒出濃煙，其後由消防員救出，幸未有受傷。

《香港01》記者重返良萃樓7樓，肇事單位仍未解封，消防初步調查相信上址一部電動滑板車懷疑起火引致火警，警員亦到場蒐證。單位外的公共走廊的天花及牆身熏黑、地下滿佈積水，位於起火單位附近的後樓梯同是牆身熏黑。居住在7樓的劉先生指，凌晨3時許聽到火警鐘響起便逃生，後樓梯濃煙密布，幸眾人仍能有秩序地疏散到地面。同樣居住在7樓的歐先生憶述，火警鐘響起後走廊滿佈濃煙，「呢度仲睇到路，行出少少就睇唔到」。

大火波及鄰近單位 家中一片漆黑

起火樓層共有3條公共走廊，居住在7樓、不鄰近起火單位的吳小姐表示凌晨時份聽不到火警聲響，「瞓到冧樓都唔知」，至今早才知悉發生火警。吳小姐續指，其朋友居住在起火單位旁邊，其寓所熏得一片漆黑，家中滿佈積水。

毗鄰單位前年奪命火 死者丈夫今晨發現濃煙

前年1月，起火單位毗鄰一單位亦發生奪命火警，該單位女戶主身體多處燒傷死亡。現時獨居該單位住戶的死者丈夫李先生，對當年火警意外喪妻不願多談，今晨事發時他指自己正在睡覺，突然聞到煙味，於是到廚所查看，其後見到隔壁單位「好大煙」。李生指於約10分鐘後消防員到場，並將他救出送院檢查，稱自己未有受傷。

毗連單位2年前曾發生奪命火

2018年1月，起火單位旁邊另一單位亦發生奪命火警，48歲姓黃女戶主身體多處燒傷死亡。而該單位於18年前亦曾發生火警，黃婦當時全身多處燒傷。