新田公路追到新蒲崗　GTR跑車撞3車　警一度拔槍戒備拘一男

警方新界北交通部特遣隊，在今日(5日)凌晨1時許，駕駛隱形戰車巡邏至新田公路時，發現1輛日產GTR跑車，以大約時速200公里高速行駛，警方按指示將要求GTR跑車停車，惟對方未有理會並繼續以高速行駛，警員立即展開追截。GTR跑車為逃避追捕，以高速飛馳，至40公里外的新蒲崗彩虹道近衍慶街燈口，撞倒等燈的的士及貨車後停下。警員上前截停男司機時，對方掙扎欲逃走，警員一度拔槍戒備將他制服。

跑車逃走時撞向貨車。(劉定安攝)

消息稱，GTR跑車一直逃避追截沿粉嶺公路、吐露港公路、沙田路、獅子山隧道、窩打老道、界限街、彩虹道、蒲崗村道、經迴旋處再折返彩虹道往旺角方向。除新界北外、新界南、東九龍及西九龍的交通部亦加入追截。期間多次切雙白線及衝紅燈，亦包括在獅隧內切線。

據了解，該車駛至新蒲崗彩虹道近衍慶街燈口，當時剛好由紅燈轉綠燈，但左線有1輛的士、右線則有1輛中型貨車，當時剛剛起步，車速甚慢。由於後有追兵，跑車企圖在貨車與的士之間逃出，但卻撞向的士車尾，及硬撼向貨車左邊車身。

兩人被帶下跑車，其中司機被鎖上手銬拘捕。(劉定安攝)

跑車司機被困，而乘客則疑企圖逃走，1輛警車隨即上前「閘」住乘客位，期間倒後鏡撞及GTR車身。多名警員隨即爬上跑車大銀幕喝止2人逃走，截停GTR司機時，對方不合作，警員向他發出口頭警告不果後，拔槍戒備，其後將他制服，司機及乘客2人被鎖上手銬。

警犬事後奉召到場搜車，並未發現違禁品。而警員則在車尾箱找到兩對與該車號碼不同的車牌。據悉，該車牌為該車上一手的號碼，相信並不涉違法事件。至於負責「閘」停疑人的警車車尾泵把甩脫，據悉是高速駛經上斜位時，車尾太貼地而撞到地面，並非與其他車輛碰撞。經初步調查後，年約20餘歲乘客被放行。警方則以涉嫌「危險駕駛」將25歲姓黃男司機拘捕。警方正調查事件。由新田公路開始追至新蒲崗截停可疑車輛，大約40公里距離。

被捕男子被帶上警車。(劉定安攝)