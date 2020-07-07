【珍惜生命】財經公司職員疑因病厭世　半山服務式住宅墮斃

一名報住四季酒店的財經公司男職員，今日偕朋友到半山堅道一間服務式住宅「睇樓」度尺時，從客廳露台墮樓，倒臥乾涸泳池，當場死亡。警方初步調查後，認為事件無可疑，並在死者的袋中發現遺書，提及因病而萌生尋死念頭。

事發於今午（7日）3時許，半山堅道18號服務式住宅TOWNPLACE SOHO 本舍，一名男子從高處墮下，跌落屋苑乾涸的泳池。男子頭部爆裂，腦漿四溢。救護員接報到場，證實50歲姓林事主當場死亡，毋須送院。警方初步調查相信男子為上址租客，從上址一單位墮下。警方經調查後，認為事件沒有可疑。

據了解，死者為財經公司職員，報住四季酒店，其後他租用上址單位，原定在八月下旬入住。今日他與朋友到上址睇樓度尺，其間在客廳露台墮樓亡。警方其後在死者的袋中發現遺書，內容提及他患有重病。

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