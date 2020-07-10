何鴻燊逝世｜何猷龍代表家屬致謝辭　多謝醫護團體多年來照顧先父

「一代賭王」何鴻燊5月26日以98歲高齡辭世，舉殯儀式於今（10日）下午1時開始，由澳博副主席蘇樹輝主持。二房兒子何猷龍代表家屬致答謝詞，代表家人多謝醫護團體多年來的照顧，及近日各界人士關心，稱家人雖然不捨得父親離開，但值得安慰的是父親走得安祥。

香港前特首董建華、澳門前特首何厚鏵、香港特首林鄭月娥女士、中聯辦副主任譚鐵牛、澳門經濟財政司司長李偉農、東亞銀行主席李國寶博士、合和實業主席胡應湘及港交所前主席李業廣扶靈。（李澤彤攝）

賭王的舉殯儀式於下午1時開始，由澳博副主席蘇樹輝主持，他首先讀出何鴻燊的生平、事蹟及成就。二房長女何超瓊作為家族代表宣讀國家領導人慰問訊息及唁電名單；前特首董建華、港大前校長徐立之、李業廣及澳娛股東霍震霆負責致悼詞。

蘇樹輝致詞，講述何鴻燊一生，白手興家的成就故事，其後二房長女何超瓊、長子何猷龍多謝各界友好到場出席儀式，並多次對中央人民政府的謝意。另外，全國人大政協副主席董建華及港大前校長徐立之於儀式中致詞，當中徐提到與何相識相知30多年，提到何鴻燊雖為長輩，但喜歡他人稱呼他英文名Stanley ，為人有趣幽默無架子的往事。

儀式中，二房兒子何猷龍代表家屬致答謝辭，代表家人多謝醫護團體多年來的照顧，及近日各界人士關心。何猷龍稱，家人雖然不捨得父親離開，但值得安慰的是父親走得安祥，答謝詞中又提及，何鴻燊一生熱心公益，取諸社會，用諸社會，家人日後會繼承此精神，為社會做出貢獻。他致謝：「感謝各位領導、長輩同埋親友，一直以嚟嘅關心，同埋鼓勵。」

大殮儀式後，何鴻燊靈柩移至靈堂，靈柩鋪滿白色花，下午2時半儀式完成，香港前特首董建華、澳門前特首何厚鏵、香港特首林鄭月娥女士、中聯辦副主任譚鐵牛、澳門經濟財政司司長李偉農、東亞銀行主席李國寶博士、合和實業主席胡應湘及港交所前主席李業廣扶靈，二房長子何猷龍捧遺照送別。其後家屬離開靈堂，到信德中心金潮閣解穢酒。

何猷龍代表家屬致謝辭，多謝醫護團體多年來照顧先父。（洪業銘攝）

何猷龍代表家屬致謝辭