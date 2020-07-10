【珍惜生命】橫頭磡邨九旬翁墮樓亡　親友悲痛認屍

今（10日）傍晚6時14分，警方接獲黃大仙橫頭磡邨宏暉樓女保安報案，指發現1名男子倒臥大廈空地，懷疑他從高處墮下。警員接報到場，由救護員檢驗後證實死亡，毋須送院。警員事後登樓調查，初步確認死者為上址住客，並聯絡其親友協助調查，其間有3名中年男子到墮樓位置認屍，3人認屍後黯然神傷。警方稱，墮樓男子92歲姓譚，相信他從一樓層走廊墮下,事件沒有可疑,警方正調查其墮樓原因。

墮樓老翁的3名親友認屍。（佘睿菁攝）

此外，晚上7時14分，觀塘高超道23號一單位1名家傭向警方報案，指發現94歲姓周男主人在房間以尼龍繩上吊，遂將他解下。

警員接報到場，周老翁昏迷被送往聯合醫院後證實死亡。警方於現場沒有檢獲遺書，初步調查後相信事件沒有可疑，其死因有待驗屍後確定。

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