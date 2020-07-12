新冠肺炎│壁球中心職員中招　通州街公園街友無戴口罩　居民擔憂

深水埗通州街公園壁球中心一名職員確診新冠肺炎，康文署發言人稱，壁球中心及鄰近網球場即時關閉，以便安排徹底清潔和消毒，直至另行通知。今（12日）午，《香港01》前往上址巡察，有清潔工人正在清潔鄰近球室、公園等。惟有街坊表示，不時有長者及露宿者到壁球中心嘆冷氣，擔心病毒在社區傳播，認為政府應立即停止開放所有康樂設施，並再次實施限聚令。

深水埗通州街公園壁球中心一名職員確診新冠肺炎。（倪禮碧攝）

深水埗區議員衛煥南稱，今早得知壁球中心有職員確診後，已立即通知康文署派員到區內清潔，以及要求南昌邨屋邨管理處加強清潔消毒。衛煥南稱，平時壁球場使用率不算高，但不時有區內長者到中心內嘆冷氣，特別是最近天氣熱；另外，附近露宿者亦會使用中心內的洗手間。衛煥南表示，不少街坊表示擔心，害怕疫情在社區爆發，希望政府能加強屋邨清潔，令居民安心。

對於社區有人確診新冠肺炎，附近南昌邨的居民表示擔心。邨民廖先生稱，出入戴口罩是最基本，現時歸家後會更換所有出街衣物，並且即日清洗。廖先生稱，雖然自己甚少前往壁球中心，但擔心公園內的露宿者，因他們經常出入壁球場，「佢哋會入去用洗手間、沖涼，跟住又周圍行，係擔心呢樣。」廖先生認為，現時基本全民戴口罩，防疫意識算好，惟政府防疫措施不及時，現時出現社區爆發，應立即仿傚早前做法，停止開放康樂設施及再收緊限聚令。

於玉器中心開舖的陳小姐稱，今早開舖後才得知附近有人確診，「梗係得人驚，唔知點應付。」她稱未來數天會停止營業，「避一避。」

今日下午，記者到通州街公園一帶巡察，有清潔工人正在洗地。（倪禮碧攝）

今日下午，記者到通州街公園一帶巡察，有清潔工人正在洗地，有工人透露，洗地的水中加入了漂白水進行消毒。惟記者發現，公園的一角聚集了約10名露宿者，他們大多數沒有戴口罩，正躺在一角休息。

對於為何露宿者不戴口罩，香港社區組織協會幹事吳衛東稱，露宿者24小時在街上，無家可歸，即代表要24小時都戴口罩，對於他們來說非常辛苦。另外，對比起病毒，露宿者更擔心的是「無飯開」及小偷，不過社協會繼續勸籲露宿者戴口罩。

吳衛東又指，現時於通州街公園的露宿者已無其他地方可去，若居民擔心露宿者會染疫，政府應向露宿者派發樣本瓶收集深喉唾液進行測試，「政府速度唔夠快，如果真係感染咗，趕佢哋走係無用。」