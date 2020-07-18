【網購騙案】3男女訛稱出售掛頸空氣淨化機　涉30宗案被捕

詐騙集團趁新冠肺炎肆虐期間，於網上平台訛稱販售日本制的掛頸式空氣淨化機，每部900元，買家經電子過數方式付款後，卻未有收到貨物，懷疑受騙及報警。警方日前拘捕3名男女，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，共涉及約30宗案件，總金額約10萬元。

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西區警區總督察（刑事）侯禮文表示，今年上半年西區警區接獲數名市民舉報，指有不法份子利用網上社交平台販賣聲稱日本制的掛頸式的空氣淨化機行騙，每部售價大約900元。疑犯要求買家經電子過數方式付款，惟買家付款後沒有收到有關貨品，懷疑受騙，並報警求助。

警方經深入調查及情報分析後，鎖定涉案人士，在周三（16日）及周四（17日）分別在秀茂坪、沙田、長沙灣拘捕2女1男，年齡介乎25至33歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，將會被落案起訴。被捕男子為集團主腦，3名被捕人士互相認識，他們與全港約30宗同類型案件有關，每宗案件涉款數百元至數千元不等，總金額約10萬港元。案件交由西區警區重案組第2隊跟進，不排除有更多人被捕。

侯續指，相信市民防疫心切，對防疫用品需求很大，但呼籲市民在網上購買時要留神，不要胡亂大量購入，如有任何懷疑，可致電警方防騙熱線（19222）。