海關關員殉職半年　現役關員轟船隊無水試　憂同袍唔識游水難自救

海關船隊半年前發生嚴重事故，1艘淺水巡邏艇在沙洲追截走私船時遭撞擊翻船，造成3名隸屬港口及海域科海域行動課的關員殉職。事故觸發1名任職船隊多年的關員對執勤安全的憂慮，質疑船隊不設「水試」，憂「旱鴨子」關員倘墮海難以自救。他又批評事故後處方新增「無壓力」評核無改善作用；此外，船隊長期人手不足，見習關員比例高，不熟船上運作，成船隊安全隱憂。

與1月21日海關沙洲翻船事故同款的淺水巡邏艇，在意外後停用，停泊在昂船洲政府船塢。（蔡正邦攝）

根據上月保安局回應立法會文件，現時海關海域行動課編制共有逾320人，專責打擊海上走私活動。而海關船隊配備逾20艘不同類型船隻，包括區域巡邏船、高速截擊艇、淺水巡邏船、海港船和充氣橡皮艇，24小時在本港水域執勤，包活船隻搜查、貨物查驗、海岸巡邏等。

海關船隊不設水試 部分船員疑不諳水性

駐守船隊多年的資深關員陳先生（化名）向《香港01》投訴，指海關挑選船員時不設「水試」，他認為游泳是船隊人員必須具備的求生技能，但有部分正式關員甚至主管不會游泳。陳透露，海關船員每更當值24小時，船上雖配備足夠的救生衣，只在船旁工作才須要穿上，例如過船、落快艇竹及拉纜等。「你有機會跌落水，就算有救生衣（都危險）。」而年初殉職事故中，淺水巡邏艇疑追截走私船時捱撞翻沒。陳指出，船員均有機會使用快艇進行追截任務，倘墮海十分危險，「識游水多個機會唔使死住！」

香港海關員工會主席張照臻確認船隊無水試，但稱海關學院訓練中，有求生訓練，教導學員墮水如何浮上水面待救。

香港海關學院無游泳訓練 船隊應變訓練亦不足

陳指出，香港海關學院雖然設有泳池，但一直無游泳訓練。海關的定期安全及緊急應變訓練中，包括墮海演習、棄船演習及船隻傾覆演練等，惟陳指，事故後，昂船洲船隊曾進行一次船隻傾覆演練，而上一次已「耐到唔記得咗幾時！」

亡羊補牢增「無壓力」訓練及評核

海關高層於事故後曾召開主管級會議，檢討不足，陳指會議後增設「Sea Safety and Practical Training」（海上安全及實踐訓練），船員需進行訓練和指定評核，評核包括游泳200米、潛泳5米等，但上級稱評核「無前設、做唔到都無壓力」。逾150人的昂船洲船隊已完成訓練，但未通過評核者仍留任，「自己人評自己人，1個自編自導自演嘅training！」此外，近日海關亦要求船員報讀海事處求生訓練，「跳海嗰啲，都唔會教你游水。」

船隊人手不足 見習關員比例高 成海上執勤隱憂

陳認為，海關船隊長期處於人手不足及青黃不接的情況，其中1個原因是近年多個口岸投入服務，部分具經驗的船員外調「上岸」，署任其他職務，空缺由見習關員頂上。見習關員每半年至九個月輪替部門，每每須重新教導船上運作及安全事項。

以區域巡邏船隊為例，現時1艘巡邏大船約13、14人當值，包括1名高級督察，1名總關員、四名高級關員，其餘則為正式關員及習見關員組成，過往正式關員過半，近年比例高達3:4。見習關員人數多，卻不熟悉船上操作，對自身及船隊均為安全隱憂。「10年時間訓練1個船員，但外調署任。做船有很多潛在危險，非一時三刻可以察覺。」

他又指，有海關高層過往曾承諾會減少見習關員比例，安排具經驗、深諳水性人士加入船隊。而年初慘劇後亦應允加開高級關員職位，負責在區域巡邏船及高速截擊艇執勤期間，監察海面情況，減低撞船風險。惟7月8日發出的內部訊息稱，「在海域突擊及搜查小組開設8個臨時高級關員職位，為期一年，同時刪除8個關員職位，以作抵銷」，實際上並無增加正式關員人手。

海關發言人表示，海關一向高度注重人員執勤安全，所有船員必定接受相關嚴格訓練，必須接受基本水手訓練課程及定期進行安全及緊急應變訓練。訓練課程內容會因應需要而定期作出更新及修改。而行動中的人手調配屬內部門的行動細節，因此不宜透露。

今年1月21日晚上9時許，載有5名關員的CE13海關淺水巡邏艇，在屯門龍鼓灘對出沙洲海面進行反走私行動期間，疑因撞擊翻沉。水警趕抵先將其中2名關員救起，消防蛙人則在20分鐘後，於「軚房」救出其餘3名關員，惜3人送院搶救後不治，包括43歲女高級關員吳詠敏、39歲署理高級關員黎志恆及26歲關員黃焯梆。