屯門的士司機偷行家車cam、通訊器　涉12宗案遇警埋伏被捕

屯門區內近月發生至少12宗車內盜竊案，警方拘捕一名59歲夜更的士司機慣犯。警方表示，疑犯涉以自己的士車匙解鎖其他的士，再偷取車內車cam及的士台通訊器，有人落網後招認自己罪行，並聲稱自己有「偷竊癮」。警方其後搜查疑犯住所時再檢獲大量車cam及的士台通訊器，調查相信牽涉不止12宗案件，呼籲失物主人報案。

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同款、年份相近的士 可用同一車匙解鎖

偵緝高級督察盧永健交代案情時指，本月2日至21日屯門發生10宗車內盜竊案。疑犯以通宵停泊的士為目標，偷去車內車cam及的士台通訊器，但涉案的士沒有被撬痕跡，屯門警區重案組接手調查案件。



警方翻查閉路電視，發現一輛新界的士曾多次出現案發現場。警方詢問的士業界後，發現若的士屬於同款及相近年份，可用同一條車匙加以技巧，解鎖其他車門。警方隨即鎖定疑犯為一名夜更的士司機，相信他駕駛的士犯案。

59歲的士司機被捕時當場招認自己罪行，並稱自己有「偷竊癮」。（陳康智攝）

警埋伏跟蹤15分鐘疑犯斷正



昨晚屯門警區刑事部及特遣隊聯同青山警區特遣隊，於疑犯以往犯案地點埋伏。至凌晨1時半，可疑的士終於屯門工廠區現身，警方跟蹤約15分鐘後，的士停泊田景輕鐵站附近。司機隨後下車，走到另一輛的士門前，用自己車匙打開車門，疑犯進入的士後，警方隨即上前表明身分拘捕。

被捕男子59歲姓鍾，他當場承認自己罪行。警方於其的士檢獲屬於他人的車cam，疑犯亦招認較早前於屯門碼頭巴士站偷去他人車cam。疑犯涉嫌與12宗車內盜竊案有關。警方於其身上檢獲剪刀、剪鉗、螺絲批等，搜屋時亦檢獲大量車cam及的士台通訊器。警方調查相信，疑犯牽涉不止12宗案件，呼籲失物主人報案。警方指，對方報稱自己有「偷竊癮」，會調查疑犯是否曾變賣車cam等贓物。