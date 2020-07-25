遊樂場地修例生效　禁聲響擾人、收報酬　屯門街坊有人歡喜有人愁

屯門公園大媽唱歌搵食滋擾街坊多年，昨日（24日）終於傳來好消息，因為康文署新修訂的《遊樂場地（修訂）規例》正式生效，加強規管在遊樂場地唱歌，規定任何人不得進行音樂活動令他人煩擾，亦禁止任何人索取或接受酬賞。 《香港01》今日（25日）到屯門公園視察，公園門外當眼處已掛起有關新規例的橫額，園內亦恢復往日寧靜。對於新修例生效，有人歡喜有人愁，有老伯指區內老人設施不足，禁止大媽團變相少了娛樂；亦有街坊表示歡迎，「少咗歌迷追捧大媽，靜好多！」

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《香港01》今午到屯門公園視察新例生效後的情況。現場所見，公園門外當眼處已掛起有關新規例的橫額，橫額上列明禁止任何人禁止使用擴音器唱歌；使用過大揚聲器或外置擴音器的樂器。公園內仍有婦女跳舞，但只用收音機低聲量地播歌。以往屬於大媽的「舞台」，現時有花盤擺放。

長者歎區內老人設施不足 新例減少公園娛樂

在屯門建生邨居住的71歲黃伯表示，間中都會到屯門公園聽人唱歌，如今對於修例感到少許失望。他解釋，區內提供給老人的社區設施不足，政府加重罰則，相對會減少公園內娛樂，「我又讀得書少，唔識反映。」他指以往有較多人於公園聚集聽歌，但未曾看過有色情成份的舞蹈，「有就聽吓囉，無就去圖書館睇吓書。」

屯門街坊李先生表示，非常歡迎康文署修例，認為「靜好多，舒服好多」。他指罰則固然有重要性，但亦需靠管理員執法，才可實際減少噪音。另一街坊周先生則表示，退休5年不時會到公園散步。他指以往「大媽團」風氣不好，形容對方表演「四級」，「有咩可能，公園嚟，有大有細」，坦言「見到都避之則吉，好嘈！」他對於新修例感到滿意，少了「歌迷」追捧大媽，公園相對較寧靜。

康文署昨日公布，由於部份公眾遊樂場地經常有市民進行音樂活動，有些人士更會使用揚聲器發出過量噪音，對他人造成滋擾。康文署十分關注這情況，因此修訂《遊樂場地規例》的第25條條文及相關罰則，希望能有效處理公眾遊樂場地內的噪音滋擾。

新罰則提升至1萬元，判囚14天

新修例下，除非獲得署長書面准許，否則任何人不得在進行音樂活動而令任何其他人煩擾；不得在遊樂場地就有關活動索取或接受酬賞，酬賞包括任何饋贈、款項、服務、優待、利益或好處；不得使用揚聲器、有過大揚聲器的樂器或其他器具；不得擔任該項音樂活動的司儀、主持人或為該項音樂活動伴舞；任何人士違例，最高罰款由以往2000元，提升至1萬元，更可以監禁14日。