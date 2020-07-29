荔枝角收押所隔離16名囚犯　被指煽動囚友對抗署方加強抗疫措施

荔枝角收押所有16名囚犯不滿管方加強抗疫措施，煽動其他在囚人士參與集體行動對抗管方，遭到隔離及調查。據懲教署提供照片所見，懲教「飛虎隊」手持盾牌及防暴槍，於收押所內巡邏及盤問囚犯，亦搜查監倉。

懲教署發言人表示，荔枝角收押所近日接獲情報，得悉部分在囚人士不滿管方加強抗疫措施，例如加強清潔次數及強制在囚人士佩戴口罩等，計劃煽動其他在囚人士參與集體行動對抗管方，管方隨即監察目標人物的活動。

今早10時15分，有30名5B活動室的在囚人士前往球場途中，其中一人突然離開大隊，企圖前往另一個活動室聯絡其他在囚人士，在場職員見狀立即制止。此時，有另外5名5B活動室的在囚人士，亦衝前聯同該目標人物一同指罵職員，出言挑釁，其他在囚人士亦起哄。職員到場增援，將涉事6名在囚人士隔離及進行調查。

發言人表示，情報顯示目標人物企圖利用是次事件，煽動在囚人士的情緒。經評估及部署後，署方立即增派隸屬於懲教署的區域應變隊（懲教飛虎隊）、支援隊伍及警衛犬隊，到荔枝角收押所支援，搜查目標地點及人物，最後將另外10名懷疑參與非法活動的在囚人士隔離調查。署方表示，會密切監察事態發展及相關在囚人士活動。

據懲教署提供照片所見，懲教飛虎隊人員以黑布蒙面，手持盾牌及防暴槍，於收押所內巡邏及盤問囚犯，亦搜查監倉。署方強調，為協助在囚人士於安全和有秩序的羈押環境下更生，懲教署致力打擊院所內任何形式的非法活動。此外，署方會不斷檢視懲教院所内的防疫措施，確保懲教人員及在囚人士的安全。