逢吉鄉「眼超超」惹禍　3村民被斬1命危　警拘4越南男女2刀手在逃

逢吉鄉發生斬人血案。3名男村民昨晚（8月2日）在村內1間士多，懷疑因「眼超超」問題，遭3名越南籍惡煞持長刀追斬，全部中刀浴血，其中1人命危。警方事後拘捕負責「睇水」兇徒及其非法入境的1男2女同鄉，涉案2刀手依然在逃，。

事發於昨（8月2日）晚9時許，警方接獲1名女子報案，指3名男子在逢吉鄉路1間士多，追斬其家人及朋友，逞兇後逃去無蹤。警員趕抵發現3名男傷者倒臥血泊中，其中1人肚腹重創；另2人則背、手中刀，3人分別被送往屯門醫院及博愛醫院搶救，幸當時仍然清醒。

事發士多內外，血漬斑斑，觸目驚心。警方在附近1間石屋，拘獲越南籍2男2女，調查後懷疑其中1名36歲男子參與傷人案負責把風，他涉嫌「傷人」及「協助及教唆他人非法入境」；另外2女1男（27、33（男）和49歲）則涉嫌「非法入境」。邊界警區重案組正追緝2名分別身穿黑衫、黃衫及戴口罩的刀手歸案。

消息稱，報案的59歲蔡姓女子為士多老闆娘，腹傷的男子是她61歲的胞兄。昨晚，士多老闆娘與胞兄、46歲胞弟、及2名55歲姓潘和51歲姓黃同村友人在士多內一同食晚餐，食完飯後，46歲胞弟欲回家，其間疑因眼超超問題，與數名男子發生爭執，士多老闆娘聞訊後上前調停，認出與胞弟有爭執的數名男子是剛搬入村的越南籍人士，他們憤然離去後，老闆娘返回店內與胞兄及友人繼續聊天。

豈料，有3名越南人折返，其中2人分持兩把15寸的長刀闖入士多施襲，另一同黨在外把風，最終蔡兄與兩名姓黃（51歲）及姓潘（55歲）男性友人，在亂刀下重創浴血。3傷者送院急救後，55歲姓潘男子情況危殆，61歲蔡男情況滿意，51歲姓黃男傷者則情況穩定。