新冠肺炎｜盈健私人檢測收集箱滿瀉　一地樣本如垃圾

疫情嚴峻，不少市民前往私人診所進行2019冠狀病毒病核酸檢測。一名孕婦應醫生建議進行檢測，惟其丈夫今日（3日）前往將軍澳調景嶺站盈健醫務中心交回樣本瓶時，赫見收集箱滿瀉散落地上，一地樣本，「以為係垃圾」，護士稱「冇人執㗎」，着他放到收集箱，他認為做法不衛生，憂結果不準確及站內爆發疫情，同時質疑洩漏樣本上的檢測者個人資料。 盈健醫療集團發言人回應指，前線職員已在收到現場客人提醒後即時作出跟進及處理，並稱日後處理樣本時會更為謹慎小心。

何先生今早到將軍澳調景嶺站盈健醫務中心繳交樣本瓶時，赫見樣本瓶四散地上。（何先生提供圖片）

市民何先生表示，其懷孕妻子上周五咳嗽，到盈健醫務中心看醫生，醫生建議進行核酸檢測，於是支付貴價的950元進行檢測，2個工作天可有報告。今早約9時50分，何先生前往將軍澳調景嶺站盈健醫務中心繳交樣本瓶，甫踏進門口，發現地下「垃圾」四散，旁邊有一個滿瀉的「垃圾筒」，他不以為意，走到櫃台打算將樣本瓶交予護士，但對方着他放到收集箱，他才驚覺「垃圾筒」是收集箱，四散的是樣本瓶，「初頭以為係垃圾！」何先生向護士表示樣本瓶「跌晒落地」，護士稱「冇人執㗎」。

何先生說，診所輪候空間約80呎，收集箱滿瀉，約10包樣本瓶散落地上，旁邊為一列座椅，4名病人正等候看診，櫃台有2名市民正等候購買樣本瓶，空間狹小並必經收集箱前，衛生堪憂。無奈樣本必需4小時內交回，故他只好將樣本瓶塞進箱內。

何先生指出，根據樣本測試說明，測試瓶不可傾側，唾液樣本不可接觸瓶口，但樣本瓶隨意擺放，有樣本瓶必然接觸到瓶口，令他質疑測試結果。他又指，樣本膠袋上貼有檢測者的名字及身分證號碼，他清楚看到地上樣本膠袋上的個人資料，質疑有私隱之虞。

此外，他質疑於港鐵站內收集樣本瓶的做法，因為進行檢測者有染疫風險，而港鐵站人來人往，擔心會在港鐵站爆發疫情。

西貢區議員梁里於facebook表示，接獲市民反映事件後，他今早約11時前往涉事診所查看，發現樣本瓶已收集好。

惟事件曝光後，大眾仍議論紛紛，《香港01》記者下午前往查看，發現診所內已加設收集箱，兩個並排。

盈健醫療集團發言人表示，前線職員已在收到現場客人提醒後即時作出跟進及處理，收集點職員亦再三確認樣本已全部密封處理及存放妥當，盈健醫療同時再次提醒各收集點的職員，按需要定時處理及清空樣本收集箱及繼續嚴格執行常規感染控制措施。對於今次事件引起大眾的關注，職員日後於處理樣本時會更為謹慎小心。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，化驗所會向私人診所提供指引，指示如何處理樣本瓶包裝，當然不希望診所將樣本瓶隨處擺放或洩漏，而樣本瓶送到化驗所後，化驗所會檢查樣本是否包裝妥當，萬一有洩漏，要求市民再次取樣翻驗。而據她所知，現時化驗所已替私人診所進行5萬個樣本測試。