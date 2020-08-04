PPRB換班│高振邦調任PTU大隊長　換防暴裝上前線

警察公共關係科換班，警司高振邦將要卸下西裝及傳媒聯絡隊藍背心，換上防暴裝備，擔任警察機動部隊「大隊長」。過去一年他動靜兼顧，一時負責主持「4點鐘記者會」；一時又要穿梭衝突現場，協調傳媒採訪，換來聽力短暫輕微受損、被磚擊中胸及手的創傷。雖然經歷疲憊的一年，但高振邦未有選擇調往較輕鬆的崗位，而是主動申請調入警察機動部隊受訓。這一個決定，原來與他初入警隊時的情意結有關。

高振邦曾連續工作40至50小時。（資料圖片／勞顯亮攝）

高振邦於2017年9月晉升警司，擔任警察公共關係科的傳媒關係警司。去年6月發生反修例風波，他作為「傳媒聯絡隊」的副主管，穿上藍色背心、手持「大聲公」，帶領同袍在前線協調傳媒採訪工作。衝突最激烈的時候，他曾連續工作40至50小時。

走在前線難免受傷，包括時任立法會議員區諾軒使用大聲公，令高振邦右耳聽力輕微受損，幸覆診後並無殘留損害；他也曾被磚頭擊中右邊胸部及右手受傷。

後來警方舉行「4點鐘記者會」，他被委派為記者會的主持人，幾乎每一天台前都見到其身影。

高振邦申請調任警察機動部隊「大隊長」，源於他加入警隊時的情意結。當年擔任警員的他，隸屬當時的新界北總區機動部隊「Y」連，故今年八月「Y」連組班，他主動提出調任。

加入警察機動部隊 源於任警員時的情意結

高振邦申請調任警察機動部隊「大隊長」，源於他加入警隊時的情意結。當年擔任警員的他，隸屬當時的新界北總區機動部隊「Y」連，故今年八月「Y」連組班，他主動提出調任。

他將率領169名隊員，重新受訓四個月，學習人群管理、防暴和行動支援等最新戰術。接著他會在行動部應變大隊駐守三個月，然後調往駐守西九龍總區機動部隊，換言之，日後在衝突現場，高振邦不再是穿藍背心，而是換上一身防暴裝備親自上陣。