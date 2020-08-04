警搗小型偽鈔工場拘一男　上半年檢1.3萬張偽鈔　比去年同期增5倍

警方今年上半年檢獲偽鈔數量比去年同期升逾5倍，共檢近1.3萬張。警方今日（4日）進行打擊偽鈔行動，突擊搜查深水埗一個個住宅單位，檢獲2張面值500元的無防偽特徵的劣質偽鈔及製造偽鈔工具，拘捕1名25歲黑幫男子，涉嫌製造偽製紙幣，警方相信被捕人士與過去4個月17宗行使偽鈔案件有關，涉款12,500元。警方表示，行動已成功瓦解一個小型偽鈔工場，並堵截偽鈔流入市面。

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被捕男子姓梁，報稱無業，涉嫌製造偽製紙幣，警方調查顯示，他與今年4月起17宗案件有關，涉款12,500元。據悉，梁有黑社會背景，與家人同住涉案單位。

警方商業罪案調查科聯同西九龍總區情報組人員，根據情報分析及深入調查，鎖定深水埗一個住宅單位，相信有人於單位內製造偽鈔。警方中午突擊搜查目標單位，拘捕一名男子，並檢獲少量偽鈔包括兩張面值500元偽鈔、一部電腦、一部彩色打印機及裁剪機等製造偽鈔工具，又於電腦內發現50張編碼相連的偽鈔圖片檔案，圖片分別為面值500元及1000元偽鈔。

商業罪案調查科高級督察柯詠恩表示，檢獲的偽鈔質素低劣，無任何防偽特徵。警方檢獲一支電筆，相信疑犯試圖在偽鈔上繪製防偽特徵不果。

柯稱，根據警方紀錄，今年首六個月，警方共檢獲12,982張偽鈔，比去年同期多出逾5倍，主要來自兩宗案件，該兩案共檢1.1萬張的「練功券」，為今年上半年檢獲偽鈔總量之82%，而「練功券」並無流入市面。