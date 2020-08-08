葵荃一帶食水離奇變「黃泥水」　水務署安排水缸供水及徹查

新冠肺炎疫情嚴峻，荔景、葵涌至大窩口邨一帶多個屋苑，自數日前開始，食水卻突然離奇泛黃及帶有泥味，居民憂心忡忡。及至昨日（7日），受影響範圍進一步擴大，居民無法洗澡甚至飲水，須往超市買水度日。有區議員已要求水務署徹查，署方昨晚亦安排臨時食水缸，向受影響居民供水。

葵青區議會主席單仲偕在facebook指，問題食水受影響範圍廣泛，包括麗瑤邨、祖堯邨、浩景臺、大窩口、石籬一村、葵涌村、石籬邨石怡樓及葵盛東邨筏多個地方，他已聯絡另外多達6名當區區議員向水務署跟進，並指署方就事件致歉，並派員沖洗供水管網及檢查供水系統。

葵青區議員蔡雅文則表示，數日前已接獲祖堯邨、浩景臺等地居民投訴，指食水變黃，他隨即向水務署查詢，惟他指署方未有積極跟進。至昨日早上，問題蔓延至麗瑤邨等屋苑，蔡雅文再向水務署追問，署方昨晚開始安排食水缸供水。

《香港01》記者昨晚前往該區一帶視察，可見祖堯邨啟敬樓及大窩口邨富邦樓對開，均放有水務署水缸。居於祖堯邨啟謙樓的余伯稱，近2日水質變差，昨日更嚴重如黃泥水，食水不能飲用，須買蒸餾水回家，據知低層住戶洗澡亦成問題；大窩口邨有保安員指，富雅樓及富秀樓等樓宇，食水同樣有問題。據了解，不少居民往超市購買食水頂替，但長遠而言，相當不便。