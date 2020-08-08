街頭藝人Oliver Ma中環賣唱遭票控口罩令　戴手銬被指涉藏武被捕

中菲混血街頭表演者馬賦馳（Oliver Ma）今午於中環街頭賣唱，包括《願榮光歸香港》英文版、《Do You Hear the People Sing?》等歌曲，警員到場調查，其後將馬帶上警車帶走，並檢走其擴音器等物品。 警方指警員到場發現一名21歲非華裔男子無戴口罩，向他發出定額罰款通知書。警方多次勸他離開，但男子拒絕，遂以涉嫌阻礙警務人員執行職務拘捕他。另外馬賦馳因當時左手佩戴一副手銬，被警方指涉嫌藏有攻擊性武器。

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街頭表演者馬賦馳（Oliver Ma）今午於中環皇后大道中近戲院里行人路，放置米高峰及擴音器演唱歌曲包括《願榮光歸香港》英文版、《Do You Hear the People Sing?》，其間有警員到場調查。網上影片拍得，警員上前調查向馬揮手示意，馬未有理會繼續演唱，警員再上前關掉其擴音器，馬再扭開擴音器，警員要求向他搜身並搜查其結他袋等物品，期間檢查馬左手戴住的一個手銬。其後警員向馬警告「頭先你無戴口罩，公眾地方唔該你戴番個口罩，防疫呀知唔知道？」，其後離開。

另一片段拍得多名警員再次到場，一名白衣警員捉住馬手臂，亦馬的左手當時佩戴了一個手銬，其他軍裝警員正執走馬的擴音器等裝備，警員其後將馬帶上警車離開。

警方：男子無戴口罩、涉阻差辦公及藏攻擊性武器

警方發言人指，今日兩度接獲報案指中區皇后大道中及畢打街交界對開懷疑有人沒有佩戴口罩，警員到場發現一名21歲的非華裔男子沒有佩戴口罩，首次到場時向男子發出口頭警告，第二次到場時則向男子發出定額罰款通知書。

警方又指警員多次勸諭該名男子離開上址，以免引來人群聚集，但男子拒絕離開，警員又於該名男子身上檢獲一副手銬，男子涉嫌阻礙警務人員執行職務、藏有攻擊性武器及違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），現正被扣留調查。

馬賦馳上月被警方以涉嫌刑事恐嚇拘捕。（馬賦馳Facebook圖片）

上月被警指涉刑事恐嚇拘捕

馬賦馳為一名中菲混血街頭表演者，他於去年10月曾於中環同一位置演唱《願榮光歸香港》英文版，被多名警員包圍，提醒有關其噪音投訴事宜後離開；今年7月27日，馬賦馳再於同一位置演唱被警方拘捕，警方指馬與一名65歲姓黃女子因噪音問題爭執，期間馬懷疑曾語言恐嚇女子，警方以涉嫌刑事恐嚇將馬拘捕。馬賦馳其後於Facebook指，該名賣報紙女士上前斥罵他，拿走其咪架及踢向其結他盒，但女士最後報警，他被鎖上手銬帶署，又指並無片段或錄音證明他曾恐嚇該女士，認為自己被警方虛假指控。