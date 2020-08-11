和你Sing．直播｜朗豪坊外群眾叫「光時」　警舉紫旗噴椒截查多人

今日（11日）有網民發起「無懼打壓 -全港各區商場和你Sing活動」，傍晚6時起，分別有人於沙田新城市廣場、旺角朗豪坊及時代廣場聚集。晚上7時，大批防暴警員進入沙田新城市廣場及旺角朗豪坊，驅散及截查現場人士。

警方於朗豪坊對開舉起紫旗。（林振華攝）

【21：55】旺角：警方要求一名的士司機下車，並強行將他拉下車，男子懷疑不適倒臥地上。

【21：42】旺角：大批警員突然衝出彌敦道，制服一名身穿白色衫男子，並向兩名身穿記者背心男子箍頸並制服兩人，有記者受傷。警方指揮官指現場人士已聚集一段時間。

【21：35】旺角：網媒「娛賓」記者表示，其媒體已註冊成為公司，惟警方指他並非政府新聞處登記。

【21：30】旺角：被票控的「實時新聞」記者表示，警方指他並非「on the list」。

【21：25】旺角：至少14名網媒記者被票控，有記者指沙田、屯門的同事查證後獲放行。

【21：24】沙田：警員指一名網媒記者並非受薪記者，被口頭警告，但未有票控。

【21：03】旺角：傳媒聯絡隊警員逐一致電網媒所工作的機構，核實記者身分，但警方指將會票控。有網媒記者質疑，有網媒記者展示社團牌後獲放行，惟他展示社團牌後卻不獲放行，警方回應稱他並非「on the list」。警員指鑑於衛生問題，建議於較空曠範圍採訪「散開啲」。

【20：45】沙田：新城市廣場亦包圍大批記者，警方亦指若記者沒有記協會員證，或非政府新聞處認可媒體，需要被截查。

【20：43】旺角：警員拉起橙色封鎖線包圍記者。警員解釋若記者沒有記協會員證，或非16歲以下，或非政府新聞處認可媒體，需要被票控。

【20：40】旺角：警方於雅蘭中心對開截停最少9人。

【20：37】旺角：警方舉起紫旗，突然跑向彌敦道方向推進，警方不斷要求在場記者後退，並向地下射胡椒噴劑。

沙田新城市廣場有人高叫「五大訴求，缺一不可」口號。（曾梓洋攝）

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【20：27】旺角：警方截查5名男女，包括一名身穿記者背心女子。現場有人高叫「721唔見人」、「光復香港 時代革命」等口號。有警員警告一名女子，指她挑動在場人士情緒，要求她勿再呼叫。

【20：24】旺角：一名身穿白衫女警指，若非記者請馬上離開，否則即將包圍記者群截查。警方拉起橙色封鎖線，要求兩名記者展示記者證，其後未有再要求其他記者展示記者證。

【20：13】旺角：朗豪坊正門已全被鎖上，警方於朗豪坊外截查人士。

【20：11】屯門：警方於屯門市廣場內拘捕一名相信為義務急救員男子。警方指他是通緝人士，並稱與今日事件無關。

【20：10】旺角：防暴警員於朗豪坊外戒備，有人於雅蘭中心外高叫「光復香港 時代革命」口號。

【19：57】屯門：屯門市廣場內一名男子被警方截查後獲放行，男子斥責警方挑釁市民。

【19：53】沙田：大批警員再次進入新城市廣場。有便衣警員展示委任證後用腳踢一名女子，警方懷疑她藏有文宣，經搜查後證實該些為白紙，女子獲放行。

【19：48】旺角：警方傳媒聯絡隊解釋記者即在記協有登記人士，其後將所有記者趕離朗豪坊，突然推進至雅蘭中心外。

【19：38】旺角：警方要求現場記者及一名正食雪糕男士馬上離開，警方指現場聚集人士超過兩人，要求所有人馬上離開。商場內店舖陸續落閘。

【19：30】沙田：中庭有聚集人士高叫「五大訴求 缺一不可」及「光復香港 時代革命」口號，部分人手持蘋果日報。

【19：24】旺角：警員再次進入朗豪坊，廣播呼籲商場內市民保持1.5米距離。

【19：15】沙田：2名男子被帶走，警指他們持有不屬於他們的工作證，其中1名男子向傳媒表示，他是沙田丘文俊議員的義工。

【19：14】旺角：部分商舖即落閘，有巿民高叫五大訴求口號，警方不斷廣播呼籲聚集人群在公眾地方保持社交距離，在商場一樓少截查8名男女。