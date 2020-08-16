警一連兩日元朗突撃無牌酒吧　檢4.5萬元酒拘35人

元朗警區一連兩日（15及16日）展開打擊無牌賣酒行動，行動中共搗破三間酒吧，檢獲總值約4.5萬元的酒精飲品，並拘捕35人，他們分別涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」﹑違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》及「在沒有領有酒牌的處所飲酒」。

今日（16日）凌晨1時許，警方突擊搜查元朗宏業東街一工業大廈，搗破兩間懷疑無牌酒吧。行動中，警員共檢獲約475支酒精飲品，總值約3.3萬元，以及3部飛鏢機，並拘捕一名38歲姓劉本地男子及一名29歲姓何本地女子，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》。酒吧內其餘16男8女，年齡介乎20至44歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）。

昨日（15日）約凌晨1時20分，警方亦突擊搜查欖口村搗破一間懷疑無牌酒吧，並檢獲總值約11,500元的345支酒精飲品。一名54歲女子涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》被捕，而無牌酒吧內其餘3男5女亦遭拘捕，年齡介乎24至58歲，他們涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」及違反「限聚令」。所有被捕男女已獲准保釋候查，須於九月中旬向警方報到。

警方強調，無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款100萬元及監禁兩年，而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款2,000港元，呼籲市民切勿以身試法。