青衣四村竊匪猖獗　至少三偷Bra賊犯案　村民﹕住村屋都預咗

青衣大王下村上周六（22日）出現赤膊偷胸圍賊，半夜推欄走至屋前扯走胸圍。警方調查半日後，極速拘捕一名45歲運輸工，指他與區內至少四宗同類案件有關。惟青衣四村的村民表示，赤膊賊年約60歲，與運輸工年齡有差距，故相信赤膊賊仍未落網。村民又指，青衣四村經常發生盜竊案，內衣褲尤甚，綜合多條閉路電視片段後，他們相信在青衣四村的偷Bra賊至少有3人，分別在不同村犯案。為了預防盜竊案，他們避免在屋外晾掛女性內衣，並加裝閉路電視。

事發於上周六凌晨時分，一名上身赤裸、年約60歲的中年漢，在大王下村屋外徘徊，之後，該男子擅自打開村屋的圍欄，走到晾衫架前東張西望，並伸手取去一批衣物，包括4個胸圍。警方經調查後，當日下午在青衣青譽新村內截查一名45歲姓吳男子，懷疑與案件有關，並在其輕型貨車及單位內，檢獲共33件女性內衣。警方調查顯示，吳男懷疑與8月18日至22日期間在區內發生的另外4宗同類案件有關，案中的受害人損失11件共約值3,000元的女性內衣。

村民﹕偷內衣賊至少有3名 常於日頭犯案

青衣四村包括大王下村、鹽田角村、藍田村及新屋村，村民指四村的盜竊案嚴重。居於鹽田角村的莊先生表示，各村村民向來會互通消息，故很了解各村發生的盜竊案，自己村屋的閉路電視亦曾拍攝到偷內衣褲的案件。他指，綜合村民的閉路電視片段及提供的資料，相信在青衣四村偷內衣褲的賊人有至少3名，他們各自在大王下村、鹽田角村及藍田村犯案，分別是赤膊賊、早前被捕的45歲運輸工，以及另一名曾於半年前犯案的男賊人。3人大多在日頭無人在家的時段犯案，偶爾會在凌晨時份盜竊。對於為何接連有偷Bra賊，莊先生認為村屋經常發生盜竊案，並不稀奇，又估計賊人因個人闢好而犯案。

居住大王下村的鄧太則指出，相信在大王下村犯案的赤膊賊仍未落網。她表示，青衣四村向來盜竊嚴重，自己年初亦被賊人偷走放在屋外的名貴球鞋，即使有閉路電視片段拍下犯案過程，但至今偷鞋賊仍未落網。為了預防盜竊，她不會將內衣褲晾掛在屋外，不少村民亦已安裝閉路電視片段，警方近日亦有在村內巡邏。

警方﹕不排除有更多涉案人士被捕

警方發言人表示，區內多宗同類案件仍在調查中，不排除有更多涉案人士被捕。而該名45歲男子已被暫控一項盜竊罪，已於8月24日於西九龍裁判法院提堂。由於案件已進入司法程序，警方不會評論。