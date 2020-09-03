【珍惜生命】疑不堪病魔折磨　大角咀糖尿漢上吊亡

8月2日傍晚6時許，警方接獲報案指，一名男子在大角咀嘉善街18號一住宅單位內上吊。救援人員到場將事主解下，惟於現場被證實死亡。警方於現場檢獲遺書，初步調查相信事件沒有可疑，死者死因有待驗屍後確定。案件列作「自殺」跟進。

死者姓黃，41歲；發現事件的報案人為事主的姐夫，姓潘，42歲。據了解，死者生前患有糖尿病，不排除有人不堪病痛折磨而不快。此外，救援人員發現用作上吊的繩，相信是一種名為TRX的運動帶。

TRX全名是Total Body Resistance Exercise，中文意思為「全身抗阻力訓練」，實際上則是用懸吊技術作為身體訓練。據報道指，TRX由美國海軍海豹突擊隊一名隊員發明，用降落傘繩加上手柄握把，以簡單的工具，方便在任何時間地點訓練，包括戰地以及軍艦的有限空間。此後流傳到民間再不斷改良，成為近年健身運動新寵。

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