海關巡查全港188間水果店　揭4間標示虛報產地說明水果拘4人

香港海關近日展開全港性水果零售店鋪巡查試購行動，拘捕4名售賣懷疑附有虛假產地說明水果而涉嫌違反《商品說明條例》（《條例》）的人士，並檢獲一批零售價約為2千5百元的水果。 行動於8月下旬展開，海關人員於全港各區巡查188間水果零售店，發現4間分別位於土瓜灣、觀塘、大埔和粉嶺的水果零售商所供應的水果懷疑附有虛假產地標示。 當中位於大埔的水果零售商出售標示為產自台灣的西瓜，但附有內地水果品牌的標籤。 其餘3間分別位於土瓜灣、觀塘和粉嶺的水果零售商則出售標示為澳洲波子提的袋裝提子，包裝袋上卻附有「Product of USA」的字樣。 海關人員隨即採取執法行動，於上述4間水果零售商檢獲一批懷疑附有虛假產地說明的水果，包括11個西瓜和37公斤提子，零售價共約2千5百元。兩名男女店主及兩名女店員共4人被捕。他們年齡介乎26至55歲，現正保釋候查。 案件仍在調查中。臨近中秋節日，海關將繼續加強巡查試購行動，保障消費者權益。

海關提醒商戶切勿趁機混水摸魚，以誤導性手法銷售商品或售賣附有虛假產地說明的物品。海關如發現有商戶作出任何涉嫌違反《條例》的活動，會立即採取執法行動，有足夠證據會作出檢控。

根據《條例》，任何人在營商或業務過程中供應已應用虛假商品說明的貨品，或管有已應用虛假商品說明的貨品作出售用途，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

海關亦呼籲消費者，於購買商品時應光顧信譽良好的商戶，除留意店員解說外，亦應小心檢視產品說明，並且保留交易單據。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑違反《條例》的事宜。