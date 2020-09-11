葵涌驗貨場查日本抵港貨櫃　海關破走私烈酒集團檢貨拘4人

香港海關於今年5月下旬至9月初分別破獲3宗懷疑利用海運貨櫃走私烈酒的案件，共檢獲約550支共350公升懷疑未完稅烈酒、約3730支共3240公升懷疑走私日本清酒、約380罐共130公升懷疑走私啤酒和一批懷疑走私雜貨，估計市值共約120萬元，應課稅值約15萬元。海關相信行動已成功搗破一個走私烈酒的集團。

海關展示搜獲走私烈酒及雜貨（海關提供）

海關人員透過風險評估，分別於5月22日、8月13日及前日（9月9日）在葵涌海關大樓驗貨場檢查共4個從日本抵港並報稱載有二手汽車零件的海運貨櫃。經檢查後，海關人員在貨櫃內發現該批懷疑未完稅烈酒及懷疑走私日本清酒和啤酒，並同時檢獲一批懷疑走私雜貨，包括寵物用品和日用品。海關又發現3宗案件涉及的貨櫃收貨人均為同一公司，拘捕涉案2男2女，年齡介乎30至64歲，包括3名公司董事和一名公司秘書。案件仍在調查中。

海關將繼續根據風險評估及情報分析，並會加強執法，從源頭堵截私酒活動，保障稅收，重申走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。而根據《應課稅品條例》，任何人士非法入口、管有、售賣或購買應課稅品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。

海關呼籲市民可致電24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑私酒及走私活動。