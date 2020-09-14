赤柱「八間屋」旁舊船廠起火　大批居民報案　消防拖喉200米撲救

周一（14日）凌晨4時許，赤柱大街「八間屋」對開海邊的兩層高鐵皮屋舊船廠突然起火，火勢猛烈，多名居民從睡夢中驚醒，紛紛報警。消防趕抵動用6隊煙帽隊及3條喉撲救，並由赤柱村道拖喉約200米至火場，花約半小時將火救熄，初步相信起火原因無可疑。 火警幸無釀傷亡，約10名居民自行疏散，有行動不便的長者，需由消防抬回住所；而鐵皮屋戶主父子則在場協助調查。戶主樊先生事後慨嘆，屋內物品付諸一炬，當中有一半屬於其個人物資；其餘均屬客人寄存的物品，包括潛水用具、小艇及獨木舟等。

現場濃煙密佈。（陳永武攝）

現場街坊所講舊船廠過往從事造船及維修工作，近年逐步轉型為潛水學堂，牆身畫有海洋及潛水壁畫；同時用作貨倉，置放獨木舟等物品；而上址旁邊的「八間屋」位於赤柱大街2號，因八間相連的小屋而得名，是1930年代由政府興建的客家建築群，其中七間屬二級歷史建築、一間屬三級歷史建築。

船廠擁有人樊貴森年屆84歲，人稱「樊叔」，已為船廠二代。協助他的「民主思路」社區幹事姚潔凝澄清，船廠並無租出經營潛水活動，只有免費借予他人放置物品。樊叔與一班義工協助仍然出海捕魚的漁民清理「鬼網」，有時幫手清船底蠔殼，因此船廠內會有獨木舟、潛水用具等。她相信行雷閃電打中電錶引致火警，指樊叔目前十分傷心，對於船廠修繕未能拿定主意。

記者現場所見倉庫完全熏黑，數名義工在內協助清理，將倉內燒剩的工具台等鐵支架搬出；倉庫外部份個獨木舟輕微焦黑，大部份仍然完好。

+ 3 + 3 + 3

船廠歷史悠久 東主受赤柱人敬重

一名年約80歲的街坊表示，涉事倉庫為樊林記船廠，「戰爭和平之後就有啦，好耐歷史啦」現時90歲的船倉東主樊生是第二代接班人，隨著船業式微，但現時不時會協助整船，指樊生「同啲街坊好熟」，見到船倉被燒毀直言「梗係好唔開心」。

另一名街坊劉先生則表示，自己住左涉事船倉對面，凌晨聽見異響，看見船廠倉庫近屋頂位置有火舌噴出，「報完警過多十分鐘，成個（倉）頂好似爐咁紅曬！」據他所知，船倉以往負責維修大船，包括中式遊船、遊艇等等，後來船業式微，但東主仍會外出幫熟客修船。他表示，船廠歷史悠久，如今焚毀直言「好可惜，有啲失落。」