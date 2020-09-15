貨車司機冇工開財困　利器逼的士司機停車　危坐昂船洲大橋2小時

今午（15日）近5時，警方接獲一名的士司機報案指，在青衣昂船洲大橋往元朗方向，一名男乘客企圖跳橋。大批消防員接報趕抵現場尋獲男事主，他正面向南丫島、危在大橋壆邊，消防船及水警輪則在海面戒備，男事主母親接獲通知趕抵現場，談判專家正進行游說，經逾2小時規勸，至晚上7時30分，男子態度軟化，自行返回橋面，獲送院治理。據了解，男事主曾持利器威嚇司機，着令停車。

一名男子坐在昂船洲大橋橋邊危險位置，救援人員戒備及進行游說。（林振華攝）

現場消息指，57歲姓馮男事主坐的士抵昂船洲大橋後，要求司機停車，隨後下車走到大橋壆邊坐下，司機見狀擔憂有人尋死遂報案。救援人員在的士上尋獲男事主手機，以此致電男事主母，母親、胞妹及一名男親友得悉趕抵現場，勸說男事主返回安全位置，7名談判組人員亦接報到場游說，男事主表面平靜，但無理會救援人員，及至晚上近7時，他才稍稍移近橋面位置，雙方仍然對峙。半小時後，男事主態度軟化，自行返回安全位置，獲救送院。據悉，馮任職中型貨車司機，停工半年，因財困尋死。

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