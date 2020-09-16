油麻地寓所失竊　40億毛澤東字畫郵票被盜　收藏家符春曉：好悲痛

油麻地彌敦道510號一幢商住大廈發生鉅額失竊案，上周四（9月10日）下午保安巡樓時，發現上址10樓一個單位鐵閘及木門打開了，懷疑遇竊，於是報警處理。警方接報到場後，聯絡到屋主，由於他人在內地，在港沒有朋友，其後委派女兒來港處理，女兒昨日抵港了解，經點算後發現損失一批郵票及字畫，聲稱價值40億元。 遇竊單位業主為著名郵票收藏家符春曉，是次被偷走的為毛澤東的親筆字畫、手稿等，以及大批毛澤東主題的珍貴郵票。《香港01》記者今午向符春曉查詢，他承認不見了價值40億元的郵票及書法，感到好悲傷及痛苦，但現在來不了香港處理事情，只稱已交由警方調查。

收藏家符春曉報稱值40億毛澤東字畫及郵票被盜。（網上圖片）

消息指上周四（9月10日）下午保安巡樓時，發現上址10樓一個單位鐵閘及木門打開了，懷疑遇竊，於是報警處理，警方其後聯絡到屋主惟他人在內地，在港亦沒有朋友，其女兒及後來港處理，昨日抵港了解經點算後發現損失一批郵票及字畫，當中包括一幅長2米、報稱由毛澤東親筆書寫及價值20億的詩詞，以及另一批20約30幅、共值約20億字畫，以及一批郵票包括《全國山河一片紅》，據稱值約2千萬，所有收藏品合共約價值40億元。

警方發言人指，於10日晚上接獲保安報案，指油麻地彌敦道512號一單位被爆竊。人員接報到場，發現一些字畫及郵票被盜去，數量及價值仍在點算中。案件列作爆竊，交由油尖警區重案組人員跟進，暫未有人被捕。

《香港01》到遇竊單位了解，單位鐵閘有撬痕。（林振華攝）

單位鐵閘有撬痕

《香港01》到遇竊單位了解，發現單位鐵閘有撬痕，單位內有女子回應稱符不在港並拒絕受訪。隔壁單位鄰居表示，案發當時沒有聽到怪聲，惟其後有警員上門調查及落口供。

現場消息指，上周四約6時許，保安當時發現符單位鐵門有撬痕，當時曾用腳踢開時，門隨即被打開。保安報警後警員找到符，惟他不在香港，於是拜託親友協助調查。據悉符居住在上址至少有10年，單位經常有親友拜訪，亦曾見過符拖著行李箱，相信是中港兩地走；大廈設有4部閉路電視，惟附近一帶人流比較複雜，任何人均能輕易進入。

根據資料，符春曉出生於四川，曾任《廣州集郵》雜誌、香港《中華集郵》雜誌主編，現為香港中華文物保護協會副會長及香港郵學會會員。他主要收集蘇維埃時期的政府文件。

符春曉亦收藏大量毛澤東毛筆真跡，2018年於本港舉辦的郵票展上，符將其收藏的200件毛澤東郵品於展覽上展出，他當時稱，最愛收集早期毛澤東的郵品，因為較罕見，當日除了蘇維埃從紅軍到解放軍的歷程時期的郵票，展出的還有1950年德國出品的毛澤東郵品，以及蓋有1957年郵戳的郵件等等，其中最其中最具歷史價值還是毛澤東悼念夫人楊開慧犧牲而作的三首詩詞手稿，《祭妻文》，《蝶戀花．向板倉》，《調寄憶秦娥》。但未知是次失竊的物品，是否該批展品。

符亦曾接受內地訪問稱，紅色文獻收藏是內地收藏市場中較活躍的，受到學術界及收藏界的關注，而中國於過去20年，已形成了一個紅色文獻交易市場，收藏品價值由數十萬至數百萬元不等。