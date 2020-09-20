老翁綠Van上爭執後猝逝　妻子趕回港須隔離　哭訴難辦身後事

葵涌一名六旬翁昨日在綠Van上與男乘客爭執，驟然暈倒，送院後不治。其妻子驚悉噩耗，從內地趕回香港，卻受疫情影響，被強制家居隔離14天，未能見丈夫最後一面，更可能無法辦理身後事，對此大感徬徨。她失聲痛哭稱﹕「突然間（離世），好難接受。」又指﹕「連門口都唔畀出，唔知（辦後事）拖到幾時。」

警方於現場調查。（余睿菁攝）

猝逝老翁姓李62歲，一家三口居於葵涌。據李太指，丈夫任職廚師，受疫情影響而失去工作，近月主要打散工。而自己則從事保險業，客源多是內地人，故不時要回內地工作。夫婦育有一女，現年24歲，去年在外國大學畢業後回流香港，原計劃升讀碩士，但因疫情及社會運動影響，計劃暫時擱置。

李太表示，丈夫於2016年曾證實患上糖尿病，血液黏度較高，更曾輕微中風，幸痊癒後未有影響自理能力，更可以繼續工作。自此之後，丈夫在飲食方面特別注意，亦有戒口，身體未見異樣。惟近日丈夫曾向朋友及家人透露心口痛，李太聞悉後著他到醫院檢查，結果丈夫未作檢查便猝逝。

李太早前回到海南家鄉，由於回港須強制隔離，加上她要處理內地客人的事務，故一直在當地逗留，並打算年尾才返回香港。昨日（19日），丈夫沒有開工，獲朋友邀請吃下午茶及打麻將耍樂，遂於下午5時許出門，但他約朋友在住所附近的地方見面，卻登上小巴，李太估計丈夫打算到投注站入錢，未料到他在上車前及在車程中與人爭執並發生事故。李太指丈夫未有表面傷痕，估計他「可能好嬲，嬲到咁，都唔知咩事」。丈夫雖然有些脾氣，但甚少與人爭拗，朋友也指丈夫為人友善，對事件感驚訝。

警方其後聯絡丈夫朋友，李太始獲朋友通知丈夫出事「急救緊」，未幾更接獲丈夫離世的消息，震驚不已，直言「難以接受」，並於今晨趕回香港。惟因疫情影響，入境香港人士必須接受家居隔離14天，她亦被要求戴上手帶留家隔離，連丈夫的最後一面都沒有機會見到，「門口都唔畀出，買餸都唔得」，擔心無法辦理丈夫的身後事。她希望可以酌情處理其個案，例如接受快速檢測確定為陰性後，可獲豁免隔離，外出辦理身後事。

事發於昨日（19日）下午6時許，李與一名男乘客在葵涌邨等候89P路線綠色專線小巴，上車前兩人已因事爭執，登車後繼續口角，當小巴駛至禾塘咀街近健康街時，李突然暈倒昏迷，有乘客突然大叫「嗰個人暈低咗」，66歲小巴司機報警。李被送院搶救，惟返魂乏術，終告不治。據了解，司機停車後，車上約6至7名乘客，包括曾與死者口角的約40至50歲男乘客亦已離開，於行車紀錄儀錄象中亦無發現死者曾與人動武。警方初步調查相信事件沒有可疑，案件列送院時死亡跟進。