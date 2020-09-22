奪命車禍｜安全帶「靜音扣」干擾警報系統　專家：遇撞擊失去保護

周二（22日）清晨約5時，一名男子駕駛本田Type R跑車接載女友人，於尖山隧道前失控撞壆，35歲男司機被拋出車外，重創送院亡。現場可見，跑車司機位的安全帶扣上插有一個「XO公仔」扣插；而淘寶網上有不少類似的 「安全帶靜音扣」產品，售價由15元至30元不等，給予用家插在安全帶扣上，以干擾汽車安全帶警報系統。 香港汽車工業學會會長李耀培博士指，今次嚴重交通意外不排除司機未有扣好安全帶、撞擊時機件失靈肇禍。李指出，早年國內曾有人用類似「靜音扣」（又稱安全帶插片），裝置疑用作干擾安全帶警報系統，司機無戴安全帶下行車亦不會發出警示聲。李指，無戴安全帶司機得不到保護，一旦意外易釀成傷亡。他建議駕駛人士定時檢查安全帶情況，避免安全帶太鬆或太緊。

涉事私家車司機位安全帶扣綁有一個卡通裝飾。（劉定安攝）

李耀培表示，今日凌晨發生的嚴重交通意外，不排除涉及人為疏忽及機件失靈等因素。李表示若事發時司機未有扣好安全帶，或安全帶太鬆都足以令事主拋出車外，「有機會第一、二次撞擊時搖骰仔，如果無安全帶有機會拋出車。」其次是安全帶裝置失靈，惟車禍原因仍有待相關部門調查。

對於今次奪命車禍，司機位置的安全帶扣插有一個「操音扣」。翻查資料顯示，淘寶網有類似的安全帶「靜音扣」貨品，售價由15元至30元不等，主要予用家插在安全帶扣上。近年車輛設有「叮叮」的安全帶警告聲響，提示司機行車時戴安全帶，而「靜音扣」疑用作干擾安全帶警報系統，司機無戴安全帶行車，亦不會發出警告聲響。

李耀培稱，有關的「靜音扣」於國內相對普遍，有駕駛人士為了行車時不扣安全帶，或是令安全帶可以鬆一點而添置。李指出，多年前國內有類似的交通意外，「國內有段時間司機無戴安全帶意識，佢哋會用裝置去呃架車，令架車以為個司機有戴安全帶。」翻查資料顯示，前年5月浙江省紹興市1名女機疑未有戴安全帶，其車更插着「安全帶靜音扣」，車禍發生時她遭受猛烈撞擊身亡。

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駕駛人士如何檢查安全帶是否合適？李耀培表示，司機或乘客帶上安全帶後，右手可以握一個拳頭，再放在心口及安全帶之間位置，如果拳頭可以貼到心口則是合格。相反拳頭放在心口之間，如果可以向上或向下移動，即表示安全帶太鬆，則需要作進一步調較鬆緊。

李指出另一個檢查方法為，駕駛者或乘客扣上安全帶後，將安全帶向下拉一下，如果安全帶有「鎖死」則是有效。相反如果安全帶向下拉一下後，並沒有自動收緊即無效，建議車主前往維修。