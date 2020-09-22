奪命車禍｜安全帶有靜音扣　「滅聲器」市面有售　01實測功效

青沙公路今清晨發生奪命車禍，35歲本田Type R跑車男司機拋飛車外喪命。現場所見，肇事跑車司機位安全帶插有俗稱 「靜音扣」的扣插。《香港01》記者發現除了淘寶網有出售類似的靜音扣外，香港市面同樣有售。記者於旺角區一間店舖選購，店員指店舖所售的「滅聲器」可以消除安全帶警示音，過去不少人購買相關產品，但坦言使用時有機會違法。記者之後實測「滅聲器」的功效，發現於副駕乘客沒有繫安全帶的情況下，車輛慢駛約5秒便會響警號；若將「滅聲器」插入安全帶插口，警報系統則無發聲。 國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，任何違規事項都會影響賠償金額，包括沒有扣上安全帶。另外，如果事主使用「安全帶靜音扣」而影響安全帶警報系統，有機會涉及「非法改裝」行為​，同樣有機會影響汽車保險賠償。

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目前本港市面有售類似款式的靜音扣，記者於旺角一間店舖查詢，發現不少產品指明「安全帶滅聲器」、「安全帶消音器」。有店員指售價由30至60元不等，有不少顧客選購，並解釋使用方法稱﹕「插住（安全扣）咪無聲囉，好嘈㗎嘛！」記者其後向另一間店舖查詢，問及使用靜音扣是否犯法行為，對方指﹕「會㗎！你（駕駛人士）應該插住安全帶㗎嘛！」

記者實測靜音扣 警報系統無發聲

記者以35元購入一個「安全帶消音扣」，產品背後列明為汽車配件，產地為台灣。產品介紹指可以消除安全帶警示音，並建議於短程距離中使用。但介紹又列明注意事項指：「開車時請繫上安全帶，在不繫安全帶的情況下，安全氣囊不但無法保護乘客，還可能使乘客受傷。」

記者於私人道路及附近無任何車輛或途人的情況下，測試「滅聲器」的功效。坐在副駕的記者於沒有佩戴安全帶情況下，司機駕車慢駛約5秒，警報系統已立即發聲提醒；記者隨即「滅聲器」插入安全帶插口，警示聲便停止。

羅少雄：使用靜音扣或涉「非法改裝」​

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，如果肇事車輛使用「安全帶靜音扣」而影響安全帶警報系統，即有機會涉及「非法改裝」汽車的行為。根據本港現行法例，汽車任何改裝，或者涉及結構安全，均需向保險公司及運輸署申報。如果汽車有任何違規事項，包括使用靜音扣或沒有扣上安全帶，一旦遇上意外，可能會影響賠償金額，保險公司亦有機會不作賠償。

羅續指，根據保單條款，車主及司機均有其涵蓋責任，包括車主需確保汽車有合法的裝置、司機需於駕駛前確保車身零件沒有損毀，否則不應駕駛裝置不良的汽車。若意外涉及第三者的人命傷亡，法庭有機會追討涉事車主及司機。

李耀培：「靜音扣」疑用作干擾安全帶警報系統

香港汽車工業學會會長李耀培博士則指，早年國內曾有人用類似「靜音扣」（又稱安全帶插片），裝置疑用作干擾安全帶警報系統，司機在沒有佩戴安全帶的情況下行車，亦不會發出警示聲。李續指，司機沒繫上安全帶，得不到適當的保護，一旦遇上意外易釀成傷亡。他建議駕駛人士定時檢查安全帶情況，避免安全帶太鬆或太緊。

涉事私家車司機位安全帶扣綁有一個卡通裝飾。（劉定安攝）

運輸署：駕駛時必須佩戴合規格的安全帶

據運輸署資料顯示，佩戴安全帶可將死亡或重傷的機會減半。在較低車速時發生意外，安全帶也可發揮很大的保護作用。如果兩輛時速25公里的汽車迎頭相撞，產生的衝力會高達時速50公里，相等於一個人從三樓窗口墮下而頭部首先著地的衝力。

因此，駕駛時必須佩戴合規格的安全帶，進行涉及倒車的操作時則除外。私家車駕駛人士須確保所有乘客佩戴安全帶。另外，大多數安全帶都是自動式，但須注意安全帶的橫帶應橫過司機或乘客的上大腿，用以固定臀部；斜帶應橫過肩膊中間，緊貼胸部至鎖骨位置；帶扣應垂於身旁而非身上；必要時，可調校安全帶長度；確保安全帶沒有其他物件纏着或壓着，並且沒有扭曲，然後才扣緊。如有需要，可把安全帶適當地盡量收緊，但應讓用者感到舒適。

事發在今晨（22日）約5時04分，一輛本田Civic Type R跑車沿青沙公路往沙田方向而行，駛至尖山隧道前的分岔路口時，據報失控撞壆，35歲姓林男司機被拋出車外，頭傷不治；同車31歲姓姚女乘客頸傷送院。肇事跑車司機位安全帶扣位置，插有一個俗稱 「靜音扣」（安全帶插片）「XO公仔」擺設，懷疑用作干擾汽車安全帶警報系統。警方正調查車禍肇因及插有靜音扣的安全帶上的狀態情況。