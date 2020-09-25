警港九冚賭拘捕21名男女　18人涉違「限聚令」遭票控

警方昨午（24日）先後在北角、葵涌及深水埗展開冚賭行動，共拘捕21名男女，其中11名被捕人士與人另外7名旁觀者，涉違反「限聚令」被票控。

其中1個懷疑非法釣魚機賭檔，位於北角英皇道416號一住宅單位，東區警區特別職務隊拘捕‬1名姓連（47歲）本地男子，他涉嫌「經營賭博場所」拘捕；另外4名本地男女及4名外籍男女（29至51歲），則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。警方亦檢獲2部釣魚機、2部射擊遊戲機、一批遊戲卡及約14,400元賭款。所有被捕人士現正被扣留調查。‬‬‬

同日下午，荃灣警區特別職務隊人員，於葵涌梨木樹邨一休憩處拘捕4名本地男子，年齡介乎67至78歲，涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行的賭博」。行動中檢獲1副紙牌牌九及少量現金。此外，該4名被捕男子與另外7名人士因於上址聚集，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）。警方已向他們發出定額罰款告票。

另外，傍晚約6時，深水埗警區特別職務隊亦在褔華街96至100號一單位，搗破一懷疑非法釣魚機賭場，1名姓周（42歲）本地女子，涉嫌「管理賭博場所」被捕；其餘4男3女（25至53歲）則涉嫌「在賭博場所內賭博」及違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）被捕，所有人正被扣查。行動中，警方檢獲2部釣魚機、4部射擊遊戲機、1部讀卡器、一批遊戲卡及約2,200元賭款。

(警方提供)